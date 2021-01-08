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Еще один клуб УПЛ начал первый тренировочный сбор

Первая лига
(1 голосов)

Все ПЦР-тесты – негативные

Еще один клуб УПЛ начал первый тренировочный сбор
Новина українською

Футбольный клуб "Оболонь" уже приступил к первым тренировочным сборам на УТБ в Буче, сообщает официальный сайт клуба.

По приезду в Бучу футболисты, тренерский штаб и персонал сдали ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Тест показал отрицательный результат у всех.

Также на первом сборе запланирована контрольная игра. Соперник еще неизвестен.

Затем "пивовары" проведут два сбора в Турции (19 января – 3 февраля та 9-25 февраля), на которых запланированы по 7 спаррингов на каждом.

Напомним, что первый свой матч "Оболонь" сыграет 5 марта против "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская область) на стадионе "Оболонь Арена". В текущем сезоне чемпионата среди команд первой Лиги "бело-зеленые" находятся на 9-ом месте с 22 очками.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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