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Еще один клуб УПЛ начал первый тренировочный сбор
Все ПЦР-тесты – негативные
Футбольный клуб "Оболонь" уже приступил к первым тренировочным сборам на УТБ в Буче, сообщает официальный сайт клуба.
По приезду в Бучу футболисты, тренерский штаб и персонал сдали ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Тест показал отрицательный результат у всех.
Также на первом сборе запланирована контрольная игра. Соперник еще неизвестен.
Затем "пивовары" проведут два сбора в Турции (19 января – 3 февраля та 9-25 февраля), на которых запланированы по 7 спаррингов на каждом.
Напомним, что первый свой матч "Оболонь" сыграет 5 марта против "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская область) на стадионе "Оболонь Арена". В текущем сезоне чемпионата среди команд первой Лиги "бело-зеленые" находятся на 9-ом месте с 22 очками.
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