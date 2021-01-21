Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иранец Хагназари вернулся в Волынь
Первое зимнее подписание лучан
"
В состав лучан после некоторой паузы вернулся 25-летний иранский хавбек Сиаваш Хагназари.
Напомним, что атакующий полузащитник уже защищал цвета луцкого клуба с зимы 2018 года до лета 2020-го. За этот период Сиаваш провел за "крестоносцев" 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.
Отметим, что летом 2020 года футболист покинул "Волынь" по семейным обстоятельствам, и если верить порталу Transfermarkt, полгода находился без клуба.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Волынь
Популярное сейчас
- Олимпийского чемпиона посадили в тюрьму
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ
- Сергей Кравченко: В УПЛ будет остаться проблематично. Может, какая-то команда из Первой лиги пригласит
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...