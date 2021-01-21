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Иранец Хагназари вернулся в Волынь

Первая лига
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Первое зимнее подписание лучан

Иранец Хагназари вернулся в Волынь
Новина українською

"Волынь" объявила о первом зимнем подписании.

В состав лучан после некоторой паузы вернулся 25-летний иранский хавбек Сиаваш Хагназари.

Напомним, что атакующий полузащитник уже защищал цвета луцкого клуба с зимы 2018 года до лета 2020-го. За этот период Сиаваш провел за "крестоносцев" 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

Отметим, что летом 2020 года футболист покинул "Волынь" по семейным обстоятельствам, и если верить порталу Transfermarkt, полгода находился без клуба.

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В статье: Волынь (Луцк) Сиаваш Хагназари
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Источник:
ФК Волынь

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