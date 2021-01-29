Чиновник - о будущем команды с Первой лиги: Были переговоры с двумя богатыми заинтересованными людьми

Начальник управления молодежи и спорта Херсонского городского совета Алексей Заболотный рассказал о будущем клуба "Кристалл".

- Ни директор, ни главный тренер еще официально не назначены. Есть в интернете публикации они отчасти правдивые, но официальных назначений еще нет. Есть люди, они понемногу приступили к ознакомлению, идет документная проволочка.

- Занимается ли клуб поиском инвесторов?

- Главное, о чем говорят депутаты и городской голова, это то, что профессиональный клуб хорошего уровня не может существовать только на бюджетных деньгах. Безусловно идут поиски инвесторов. Как в Херсоне, так и за его пределами.

У нас были переговоры с двумя богатыми заинтересованными людьми. Это не просто "дайте 5 тысяч гривен в месяц", это серьезные люди. Но сейчас не очень красиво говорить, кто эти люди, ведь решения еще нет.

Есть конкретные люди, с которыми мы разговариваем о конкретных условиях и деньгах.

- Есть ли вариант, что клуб не найдет инвесторов и не сможет продолжить выступления в первой лиге?

- Этого точно не будет. Мы реалисты. Но по тому, что мы видим, какие перспективы у нас есть, то мы сейчас очень аккуратно говорим о том, чтобы остаться в Первой лиге.

- Сумма выделенная из городского бюджета на "Кристалл" – 5 млн гривен. Какая сумма необходима для функционирования клуба?

- Мы рассчитывали на 13 млн гривен в год. Это завершить Первую лигу и не вылететь, и начать следующий сезон в первой лиге", – сказал Заболотный.

Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги "Кристалл" находится на последнем 16-м месте, набрав 4 очка.