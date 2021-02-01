  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Перед Шахтером лидер Первой лиги проведет контрольные поединки В Турции
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед Шахтером лидер Первой лиги проведет контрольные поединки В Турции

Первая лига
(1 голосов)

Всего запланировано восемь спарринг-партнеров

Перед Шахтером лидер Первой лиги проведет контрольные поединки В Турции
Новина українською

Лидер Первой лиги "Агробизнес", один из первых кто начнет весеннюю часть сезона. В начале марта в четвертьфинале розыгрыша Кубка Украины подоляне сыграют в Киеве с донецким "Шахтером".

Сегодня, 1 февраля, подопечные Александра Чижевского улетят на сбор в Турцию, чтобы хорошо подготовиться к противостоянию с одним из грандов украинского футбола.

Уже третьего февраля футболисты из Волочиска встретятся в спарринге с черниговской "Десной" - участницей Лиги Европы. Шестого февраля соперником "Агробизнеса" будет "Вентспилс" из Латвии, а 10-го - "Атырау" (Казахстан). Всего же подоляне планируют сыграть в Турции восемь контрольных поединков.

Напомним, что после осенней части сезона "Агробизнес" лидирует в Первой лиге, набрав 31 очко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига УПЛ Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...