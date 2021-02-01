Перед Шахтером лидер Первой лиги проведет контрольные поединки В Турции

Лидер Первой лиги "Агробизнес", один из первых кто начнет весеннюю часть сезона. В начале марта в четвертьфинале розыгрыша Кубка Украины подоляне сыграют в Киеве с донецким "Шахтером".

Сегодня, 1 февраля, подопечные Александра Чижевского улетят на сбор в Турцию, чтобы хорошо подготовиться к противостоянию с одним из грандов украинского футбола.

Уже третьего февраля футболисты из Волочиска встретятся в спарринге с черниговской "Десной" - участницей Лиги Европы. Шестого февраля соперником "Агробизнеса" будет "Вентспилс" из Латвии, а 10-го - "Атырау" (Казахстан). Всего же подоляне планируют сыграть в Турции восемь контрольных поединков.

Напомним, что после осенней части сезона "Агробизнес" лидирует в Первой лиге, набрав 31 очко.