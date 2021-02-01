Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед Шахтером лидер Первой лиги проведет контрольные поединки В Турции
Всего запланировано восемь спарринг-партнеров
Лидер Первой лиги "Агробизнес", один из первых кто начнет весеннюю часть сезона. В начале марта в четвертьфинале розыгрыша Кубка Украины подоляне сыграют в Киеве с донецким "Шахтером".
Сегодня, 1 февраля, подопечные Александра Чижевского улетят на сбор в Турцию, чтобы хорошо подготовиться к противостоянию с одним из грандов украинского футбола.
Уже третьего февраля футболисты из Волочиска встретятся в спарринге с черниговской "Десной" - участницей Лиги Европы. Шестого февраля соперником "Агробизнеса" будет "Вентспилс" из Латвии, а 10-го - "Атырау" (Казахстан). Всего же подоляне планируют сыграть в Турции восемь контрольных поединков.
Напомним, что после осенней части сезона "Агробизнес" лидирует в Первой лиге, набрав 31 очко.
Популярное сейчас
- Серия А. Победа Гаттузо, достойная увольнения, Фонсека намного лучше
- Супряга: Забыли о матче с Лудогорцем. Это же товарищеская игра
- Официально: Пафос уволил Михайленко с поста главного тренера
- Первые подписания ВПК-Агро, новый тренер Таврии и амбициозный Левый Берег. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО