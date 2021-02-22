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От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца
У моряков с тренером пока что никакой ясности
Фото - ФК Черноморец
Одесский "
Тренировочным процессом пока что руководит помощник Сергея Ковальца Алексей Антонов, однако пока что сложно сказать, доверит ли ему клубное руководство возглавлять "Черноморец" в официальных поединках.
В кулуарах среди потенциальных претендентов занять вакантную должность рулевого, чаще всего называют фамилии Леонида Буряка, Александра Шовковского, Вячеслава Шевчука, Александра Бабича, Сергея Пучкова, Андрея Пархоменко, Игоря Наконечного, Леонида Гайдаржи.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что одной из главных причин, из-за которой Серегй Ковалец покинул клуб,
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