От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца

Одесский " Черноморец ", который на прошлой неделе остался без тренера, не спешит раскрывать карты с новым наставником.

Тренировочным процессом пока что руководит помощник Сергея Ковальца Алексей Антонов, однако пока что сложно сказать, доверит ли ему клубное руководство возглавлять "Черноморец" в официальных поединках.

В кулуарах среди потенциальных претендентов занять вакантную должность рулевого, чаще всего называют фамилии Леонида Буряка, Александра Шовковского, Вячеслава Шевчука, Александра Бабича, Сергея Пучкова, Андрея Пархоменко, Игоря Наконечного, Леонида Гайдаржи.