  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца

Первая лига
(1 голосов)

У моряков с тренером пока что никакой ясности

От Шовковского до Буряка - восемь фамилий на пост главного тренера Черноморца

Фото - ФК Черноморец

Новина українською

Одесский "Черноморец", который на прошлой неделе остался без тренера, не спешит раскрывать карты с новым наставником.

Тренировочным процессом пока что руководит помощник Сергея Ковальца Алексей Антонов, однако пока что сложно сказать, доверит ли ему клубное руководство возглавлять "Черноморец" в официальных поединках.

В кулуарах среди потенциальных претендентов занять вакантную должность рулевого, чаще всего называют фамилии Леонида Буряка, Александра Шовковского, Вячеслава Шевчука, Александра Бабича, Сергея Пучкова, Андрея Пархоменко, Игоря Наконечного, Леонида Гайдаржи.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что одной из главных причин, из-за которой Серегй Ковалец покинул клуб, стали задолженности по зарплате перед 52-летним специалистом, которые длились несколько месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
23.02.2021 в 01:15
Нет проекта куда стремиться!!!!!!
Ответить
0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
23.02.2021 в 01:14
А причем СаШо, у него есть работа, без денег и поддержки местных органов швах! Очень жаль Одесса опять в опе....!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
23.02.2021 в 00:35
в ЧО будет Антонов он должен справиться а если нет так есть Санжар -Михайленко которые лучше вашей восьмёрки а также ждём ГРИ всё может быть в Одессе
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...