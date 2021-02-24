Стороженко: Только глупец может оспаривать то, что Металлист 1925 вернул харьковчанам футбол

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился мнением об идее Александра Ярославского возродить "Металлист".

– Позитивно отношусь к идее Ярославского о возрождении "Металлиста".

- Готовы ли вы помочь в этом?

– Я предлагал это дело Александру Владиленовичу 4 года назад. Сейчас у него другие планы. Поэтому я отношусь к этому позитивно. Любое творчество, любое созидание мною категорически поддерживается.

- По вашему мнению, получится ли вывести "Металлист" на тот уровень, на котором он был раньше?

– Это очень долгий процесс. Думаю, что создать тот "Металлист" вообще невозможно. Потому что таких футболистов, такой организации нет и продублировать это нереально.

А создать хороший, мощный клуб европейского уровня, надеюсь, у Александра Владиленовича получится. Если он будет следовать своим словам: все по закону, – это все нами поддерживается.

- Не обижают ли вас слова Ярославского, что в Харькове нет никакого футбола?

– Я считаю, что футбол – это когда пацаны в школьном дворе поставили рюкзаки и играют в футбол. Когда женщины, дети, студенты, инвалиды играют – это тоже футбол. Большой футбол – это спорт высоких достижений: Лига Европы, Лига чемпионов, матчи национальных сборных.

По поводу большого футбола в Харькове, я бы очень хотел, чтобы такой футбол здесь был. А то, что "Металлист 1925" вернул харьковчанам футбол, интерес к спорту, интерес к посещению стадиона – только глупец может оспаривать.