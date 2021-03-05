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Бека Вачиберадзе вернулся в Черноморец

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Хавбек вернулся в родной клуб

Бека Вачиберадзе вернулся в Черноморец

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

"Черноморец" подписал контракт с 24-летним полузащитником Бекой Вачиберадзе.

Детали соглашения клуб не раскрывает.

В своей новой команде хавбек будет выступать под 20-м номером.

Напомним, что Вачиберадзе является воспитанником одесского клуба, за который играл в 2007-2011 годах.

Последним его клубом был "Ломмел" из второго дивизиона чемпионата Бельгии, с 5 октября 2020 года находился без команды.

Также ранее хавбек поиграл за молодежные команды "Шахтера", вторую команду "Бетиса", РФШ.

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В статье: Черноморец (Одесса) Бека Вачиберадзе
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Источник:
Черноморец

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