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Бека Вачиберадзе вернулся в Черноморец
Хавбек вернулся в родной клуб
chernomorets.odessa.ua
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Детали соглашения клуб не раскрывает.
В своей новой команде хавбек будет выступать под 20-м номером.
Напомним, что Вачиберадзе является воспитанником одесского клуба, за который играл в 2007-2011 годах.
Последним его клубом был "Ломмел" из второго дивизиона чемпионата Бельгии, с 5 октября 2020 года находился без команды.
Также ранее хавбек поиграл за молодежные команды "Шахтера", вторую команду "Бетиса", РФШ.
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