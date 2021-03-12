С Антоновым без потерь. Черноморец на своем поле одолел Волынь

Все взаимосвязанно. Почти семь лет назад, в апреле 2014-го, "Черноморец" и "Волынь" играли в рамках украинской премьер-лиги, в составе "моряков" выходил Алексей Антонов, и даже сумел поразить ворота соперника. Теперь экс-форвард - тренер, который не так давно дослужился до звания главного в Одессе, сменив Сергея Ковальца. Вопреки народным приметам, первый блин у него не вышел комом и "Черноморец" неделю назад легко обыграл "Авангард". Сегодня "моряков" ожидал более сложный матч против "Волыни", которая точно так же хочет вернуться в УПЛ.

Битва в Одессе проходила по традициям многих матчей Первой лиги - был сумбур, борьба, команды играли активно, но моментов было не так и много. Бросалось в глаза, что оба коллектива проводят первые матчи в году и пока далеки от своего пика. Но в арсенале Антонова был свой изумруд, который не так давно ярко сиял в игре против "Авангарда", и точно так же решил напомнить о себе сегодня. Речь о Максиме Брагару, который в середине первой половины взял на себя инициативу и решился на удар метров с 30-ти - получилось достаточно мощно, к чему не был готов голкипер "крестоносцев". Во второй игре подряд одесситы отмечаются шедеврами. Ну может не шедеврами, но голами, которые точно войдут в список лучших в этом туре. А может и в сезоне.

Не сказать, что у "Волыни" моментов не было вовсе. Да, команда Сачко действовала не всегда уверенно, временами пытаясь играть первым номером, временами делая ставки на контратаки, но еще при счете 0:0 сегодняшних хозяев спасла штанга, которая встала на пути удара Нкололо. Уже в конце первой половины выручал свою команду Пидкивка.

Отставание в счете вынуждало гостей брать мяч в свои ноги и делать ставку на позиционную игру. С этим были определенные проблемы и чаще всего "моряки" легко отбивались от потуг оппонента. Более того, параллельно были попытки от "Черноморца" выбегать в контратаки, особенно после появления Ковбасы и Коркишко. Замены Сачко ничего не изменили и счет до конца матча так и не был изменен. Вторая подряд виктория команды под руководством Антонова.

"Черноморец" - "Волынь" 1:0

Гол: Брагару 23

"Черноморец": Пидкивка, Микицей, Поспелов, Путря, Мельничук, Валеев (Вачиберадзе 46), Кравченко, Авагимян (Ковбаса 71), Брагару, Козак (Коркишко 59), Штогрин

"Волынь": Леванидов, Симинин, Цюпа, Приндета, Прыймак, Рябов, Шарпар, Сиаваш (Оринчак 46), Протасов (Ляшенко 70), Нкололо (Мартынюк 79), Коломоец (Кобзар 70)