  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. С Антоновым без потерь. Черноморец на своем поле одолел Волынь
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Антоновым без потерь. Черноморец на своем поле одолел Волынь

Первая лига
(12 голосов)

Вторая подряд виктория

С Антоновым без потерь. Черноморец на своем поле одолел Волынь

Фото - ФК Черноморец/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Все взаимосвязанно. Почти семь лет назад, в апреле 2014-го, "Черноморец" и "Волынь" играли в рамках украинской премьер-лиги, в составе "моряков" выходил Алексей Антонов, и даже сумел поразить ворота соперника. Теперь экс-форвард - тренер, который не так давно дослужился до звания главного в Одессе, сменив Сергея Ковальца. Вопреки народным приметам, первый блин у него не вышел комом и "Черноморец" неделю назад легко обыграл "Авангард". Сегодня "моряков" ожидал более сложный матч против "Волыни", которая точно так же хочет вернуться в УПЛ.

Битва в Одессе проходила по традициям многих матчей Первой лиги - был сумбур, борьба, команды играли активно, но моментов было не так и много. Бросалось в глаза, что оба коллектива проводят первые матчи в году и пока далеки от своего пика. Но в арсенале Антонова был свой изумруд, который не так давно ярко сиял в игре против "Авангарда", и точно так же решил напомнить о себе сегодня. Речь о Максиме Брагару, который в середине первой половины взял на себя инициативу и решился на удар метров с 30-ти - получилось достаточно мощно, к чему не был готов голкипер "крестоносцев". Во второй игре подряд одесситы отмечаются шедеврами. Ну может не шедеврами, но голами, которые точно войдут в список лучших в этом туре. А может и в сезоне.

Не сказать, что у "Волыни" моментов не было вовсе. Да, команда Сачко действовала не всегда уверенно, временами пытаясь играть первым номером, временами делая ставки на контратаки, но еще при счете 0:0 сегодняшних хозяев спасла штанга, которая встала на пути удара Нкололо. Уже в конце первой половины выручал свою команду Пидкивка.

Отставание в счете вынуждало гостей брать мяч в свои ноги и делать ставку на позиционную игру. С этим были определенные проблемы и чаще всего "моряки" легко отбивались от потуг оппонента. Более того, параллельно были попытки от "Черноморца" выбегать в контратаки, особенно после появления Ковбасы и Коркишко. Замены Сачко ничего не изменили и счет до конца матча так и не был изменен. Вторая подряд виктория команды под руководством Антонова.

"Черноморец" - "Волынь" 1:0
Гол: Брагару 23
"Черноморец": Пидкивка, Микицей, Поспелов, Путря, Мельничук, Валеев (Вачиберадзе 46), Кравченко, Авагимян (Ковбаса 71), Брагару, Козак (Коркишко 59), Штогрин
"Волынь": Леванидов, Симинин, Цюпа, Приндета, Прыймак, Рябов, Шарпар, Сиаваш (Оринчак 46), Протасов (Ляшенко 70), Нкололо (Мартынюк 79), Коломоец (Кобзар 70)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(12 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Slavutic
12.03.2021 в 21:25
Три очка не пахнут. И на том спасибо. Но агрессии маловато. При Ковальце Черноморец разбил Волынь в Одессе в пух и прах. Но дело было даже не в счёте, а на каких скоростях и с каким давлением Черноморец это делал. Сейчас игра медленнее. Много бессмысленной распасовки в центре поля. Пропал инстинкт хищника! Спишем пока всё на начало сезона. Будем надеяться, что пацаны наберут кондиции, а Антонов окажется толковым тренером! Давай Лёха, дерзай! Просто есть с чем сравнивать. Ковалец поставил Черноморцу очень симпатичную игру!
Ответить
+1
0
avatar
The Phantom (Одесса)
12.03.2021 в 20:55
Через пол года, как всегда треть команды по всяким Ингульцам разбежится, так как там предложат в 4 раза больше зарплату, замкнутый круг Климова.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.03.2021 в 20:44
Что там у Вачебирадзе получается? Когда он считался перспективней чем Зинченко
Ответить
+1
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
12.03.2021 в 20:17
Скажем прямо - НЕ УБЕДИТЕЛЬНО, но победили. Лучане на ничью наиграли. Радует ценность этой победы, над одним из основных конкурентов. Хочется надеяться что игра будет меняться только в лучшую сторону...
Ответить
+3
0
smelyj (Киев)
12.03.2021 в 20:11
С победой, Одесса!!!!!!!!!!!!!Так и держать!
Ответить
+4
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.03.2021 в 20:10
Що ж тому Клімову так не таланить з тренерами. То Ковалець в лідерах ходив, тепер Антонов Але є ще перевірений козир в рукаві - Фролов. Той все зробить "по красотє".
Ответить
+2
0
alex.belogubko (одесса)
12.03.2021 в 20:03
так играть нельзя --где Бугай Сухоручко нападающие --чаще бейте по воротам и не играйтесь в своей штрафной --сегодня повезло --Козак Кравченко у вас хороший удар так лупите из дали--с Победой ЧО
Ответить
+2
0
avatar
Bastard (Одесса)
12.03.2021 в 19:59
Отлично. Игра поноавилась. Черноморец бежит...
Ответить
+2
0
c99baf (Харьков)
12.03.2021 в 19:58
Город- Герой с победой! "Вышка" ждёт.
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...