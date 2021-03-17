Президент ПФЛ: Клубы УПЛ по итогам сезона вправе делегировать свои команды U-21 в Первую лигу

Президент ПФЛ Александр Каденко объяснил пункт Регламента УПЛ о переходе трех команд соревнований под эгидой УПЛ в Первую лигу.

"Хочу подчеркнуть, что соревнования чемпионата Украины среди команд УПЛ U-21 решением Исполкома УАФ со следующего сезона отменены. Не исключаем того, что большинство команд элиты захотят заявить своих дублеров во Вторую лигу. Однако у трех призеров УПЛ есть особая преференция согласно Регламенту УПЛ - свои команды U-21 они могут делегировать сразу в соревнования Первой лиги на следующий сезон. В связи с этим мы рассматриваем изменение формата соревнований ПФЛ уже сегодня на заседании Центрального совета".

Напомним, ранее Александр Каденко сообщил, что в новом сезоне число участников Первой лиги может увеличиться до 20, при этом команды могут быть разделены на две группы с последующим плей-офф за место в УПЛ.

Добавим, что в настоящее время в молодежном чемпионате лидирует "Динамо", на втором месте идет "Шахтер", замыкает тройку "Рух", однако "Александрия" отстает всего на три очка.