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Президент ПФЛ: Клубы УПЛ по итогам сезона вправе делегировать свои команды U-21 в Первую лигу

Первая лига
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Александр Каденко пояснил свои слова об увеличении числа участников Первой лиги

Президент ПФЛ: Клубы УПЛ по итогам сезона вправе делегировать свои команды U-21 в Первую лигу

фото - ФК Шахтер

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко объяснил пункт Регламента УПЛ о переходе трех команд соревнований под эгидой УПЛ в Первую лигу.

"Хочу подчеркнуть, что соревнования чемпионата Украины среди команд УПЛ U-21 решением Исполкома УАФ со следующего сезона отменены. Не исключаем того, что большинство команд элиты захотят заявить своих дублеров во Вторую лигу. Однако у трех призеров УПЛ есть особая преференция согласно Регламенту УПЛ - свои команды U-21 они могут делегировать сразу в соревнования Первой лиги на следующий сезон. В связи с этим мы рассматриваем изменение формата соревнований ПФЛ уже сегодня на заседании Центрального совета".

Напомним, ранее Александр Каденко сообщил, что в новом сезоне число участников Первой лиги может увеличиться до 20, при этом команды могут быть разделены на две группы с последующим плей-офф за место в УПЛ.

Добавим, что в настоящее время в молодежном чемпионате лидирует "Динамо", на втором месте идет "Шахтер", замыкает тройку "Рух", однако "Александрия" отстает всего на три очка.

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В статье: Первая лига Александр Каденко
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.03.2021 в 12:39
Навіщо першій лізі команди, яким не потрібно підвищення у класі? Щоб роздавати в кінці сезону очки тим, кому вони потрібні? Тим самим ще більще зменшуючи інтерес до змагань!? Каденко, ми вже всі зрозуміли, що ти великий реХформатор, але не лізь туди, куди не потрібно і де ти, судячи з усього, повний профан. Український футбол і так вже натерпівся за останній час від вашої діяльності з безкінечними зменшенням-збільшенням команд, розбиттям на групи і т.п.
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