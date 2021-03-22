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Шевчук: Тайсон ведет себя как ребёнок. Капитаном Шахтера должен стать Трубин

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Чем закончится конфликт пока что неясно

Шевчук: Тайсон ведет себя как ребёнок. Капитаном Шахтера должен стать Трубин

Новина українською

Эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук высказался о конфликте хавбека "Шахтера" Тайсона с тренерским штабом горняков.

Напомним, сто Тайсон отказался выходить на замену в матче с "Ромой" и за это был отправлен в дубль.

"То, что Тайсон так себя ведет, это неуважение по отношению к тренеру, клубу и партнерам по команде. Так нельзя себя вести. Я знаю Тайсона, он уже опытнейший игрок, но его поведение всегда как у маленького ребенка. То, что он уже не входит в обойму важнейших игроков, наверное, для него очень сложно понять этот момент. Каждый опытный игрок по-своему на это реагирует. У Тайсона это происходит вот так, но это неправильно.

Я думаю, что менеджмент клуба должен был отпускать его раньше. А если мы говорим по поводу нового капитана, то я хочу предложить, чтобы новым капитаном стал Трубин. Когда я работал тренером в команде U-17, он был капитаном команды. Он профессионал, воспитанник академии, молодой и амбициозный. Тут нужно смотреть по его игровому интеллекту, а он сейчас лидер на поле. Он своим отношением к делу показывает, что он лидер. Посмотрите на его поведение на поле", - заявил Вячеслав Шевчук.

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В статье: Тайсон Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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