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Шевчук: Тайсон ведет себя как ребёнок. Капитаном Шахтера должен стать Трубин
Чем закончится конфликт пока что неясно
Эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук высказался о конфликте хавбека "Шахтера" Тайсона с тренерским штабом горняков.
Напомним, сто Тайсон
"То, что Тайсон так себя ведет, это неуважение по отношению к тренеру, клубу и партнерам по команде. Так нельзя себя вести. Я знаю Тайсона, он уже опытнейший игрок, но его поведение всегда как у маленького ребенка. То, что он уже не входит в обойму важнейших игроков, наверное, для него очень сложно понять этот момент. Каждый опытный игрок по-своему на это реагирует. У Тайсона это происходит вот так, но это неправильно.
Я думаю, что менеджмент клуба должен был отпускать его раньше. А если мы говорим по поводу нового капитана, то я хочу предложить, чтобы новым капитаном стал Трубин. Когда я работал тренером в команде U-17, он был капитаном команды. Он профессионал, воспитанник академии, молодой и амбициозный. Тут нужно смотреть по его игровому интеллекту, а он сейчас лидер на поле. Он своим отношением к делу показывает, что он лидер. Посмотрите на его поведение на поле", - заявил Вячеслав Шевчук.
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