Первая лига. Комфортная победа Николаева на своем поле

Встречи двух середняков, потерявших шансы побороться за один из трех билетиков в УПЛ, нечасто бывают интересными. Посудите сами - команды уже лишены турнирной мотивации, ведь для вылета им нужно играть аномально плохо, а для призового места предстоит продать души дьяволу, ведь другого способа наверстать упущенного в природе нет. Потому и битву между "Николаевым" и "Альянсом" никакой битвой не назвать. Скорее, рядовая встреча.

Первый тайм был достаточно равным. Гости немного бодрее стартовали и даже после удара Загинайлова мяч прошел мимо Бубенцова и оказался в сетке - не 0:1. Боковой арбитр четко зафиксировал офсайд, забрав у болельщиков "Альянса" повод для радости. "Корабелы" прибавили в скорости только во второй половине тайма, хотя моменты создавались туго. Но в последнюю пятиминутку хозяева забили сразу дважды, реализовав по сути все, что могли. Вначале после обычного навеса с фланга Сула классно продлил на Одарюка, который головой пробил мимо кипера соперника. После этого Владимир уже сам оказался ассистентом, помогая забить Кравченко. Два момента - два гола в конце тайма. Чем не идеальный сценарий для "Николаева".

Пропущенные удары вынуждали "Альянс" куда больше времени проводить в атаках после перерыва, но до конкретных моментов дело доходили редко. В это же время, "корабелы" зарядились уверенностью и активнее забегали на контратаках - свои шансы во втором тайме не смогли реализовать Сула и Росляков. Владислав мог стать героем, забив первым же касанием после выхода на замену, но мяч прошел рядом со штангой.

В целом - весь второй тайм прошел без особой остроты, а потому счет, зафиксированный на 45+3 минуте так и не был изменен, что вполне справедливо.

Первая лига, 18-й тур

"Николаев" - "Альянс" 2:0

Голы: Одарюк Владимир 39, Кравченко Сергей 45+3

"Николаев": Бубенцов Андрей, Парцвания Темур, Порох Богдан, Кулинич Сергей, Ульянов Дмитрий, Охрончук Владислав, Нечипоренко Станислав, Одарюк Владимир, Кравченко Сергей, Сула Дмитрий, Войцеховский Владислав

"Альянс": Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Осадчий Ян, Герт Андрей, Пистный Руслан, Лучик Александр, Пиднебенной Вячеслав, Шарай Станислав, Рогозинский Валерий, Агапов Николай, Загинайлов Сергей