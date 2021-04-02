Нива не сможет сыграть в Тернополе из-за матча полуфинала Кубка Украины

5 апреля в календарном поединке 20 тура перволиговая "Нива" должна принимать "Горняк-Спорт", однако до сих пор неизвестно, где состоится этот матч.

По информации источника, дирекция городского стадиона в Тернополе отказала "Ниве" в проведении этого поединка. На следующей неделе здесь собираются начать готовить газон к полуфиналу Кубка Украины между "Агробизнесом" из Волочиска и киевским "Динамо", который состоится 21 апреля. Последние домашние матчи осенней части сезона "Нива" проводила в Вишневце, но там поле пока не соответствует требованиям.

Скорее всего, "Ниве" придется искать приют в одной из соседних областей.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги тернопольская команда занимает 13 место, набрав 18 очков.