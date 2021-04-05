Белый флаг Агробизнеса и враждебный дом имени Шухевича - анонс 20-го тура Первой лиги

Все еще семь претендентов на три путевки в УПЛ, а осталось сыграть по 11-12 матчей. Еще по тринадцать встреч должны провести в сезоне "Прикарпатье" и "Авангард", которые борются за выживание. Шансы "Кристалла", хоть и мизерные, но тоже реальные, с учетом двух последних матчей херсонцев на выезде и вдохновенной игры Андрея Клищука. Следить за Первой лигой все интереснее и чем ближе концовка сезона - тем степень подогрева интриги на всех фронтах второго по силе профессионального дивизиона Украины будет увеличиваться.

Центральные игры

"Агробизнес" - "Волынь". Потеряв очки неделю назад в игре против "Альянса", некогда внушавший страх "Агробизнес" где-то потерял свою устрашающую силу. Возможно, все мысли команды направленны на полуфинал кубка Украины. Возможно, Чижевский выводил на пик своих игроков как раз к матчу против "Шахтера". Как бы там ни было, сейчас представители Волочиска не смотрятся фаворитами в игре против "Волыни", у которой похожие задачи и похожие проблемы. В прошлом туре игроки Сачко потеряли очки и теперь попытаются восполнить упущенное. Будущий матч может получиться достаточно интересным. (Георгий Грошев)

"Полесье" - "Металлист 1925". В первом круге подопечным Сергея Шищенко удалось сыграть 0:0 на ОСК "Металлист" при весьма неплохой игре. Правда с тех пор житомиряне потеряли уверенность в своих силах и ничьи с "Кристаллом" (1:1) и "Прикарпатьем" (1:1) это наглядно продемонстрировали. Харьковский клуб добыл четыре минимальные победы, но не это главное, а то, что самый важный матч против наиболее сильного соперника подопечные Кривенцова провели лучше всего по части качества футбола. Это позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы "Металиста 1925" и в житомирском выезде. Добавляет оптимизма болельщикам гостей и очередная дисквалификация ключевого опорника "Полесья" Максима Гавриленко. (Артур Кисляченко)

Не стоит пропускать

"ВПК-Агро" - "Оболонь". 11-я команда чемпионата принимает 6-ю. Не представляю, кто бы не боялся такой "Оболони", которую мы увидели в предыдущем туре, когда "пивовары" Яковенко поставили три огромнейшие "точки" в воротах "Кремня". Ради таких "чудовезних" голов (по крайней мере двух) мы все и любим футбол! У хозяев из села Шевченковка, что на Днепропетровщине, есть существенные потери - из-за дисквалификации не сыграют игроки основы Иван Будняк и Антон Кича. Фаворитом в поединке являются гости, хотя "ВПК-Агро" уже 2 поединка доказывает, что недооценки команда Сергея Соловьева не допустит. (Тарас Вархоляк)

"Черноморец" - "Прикарпатье". Красная карточка Беки Вачиберадзе в матче с "Вересом" (0:4) практически лишила "Черноморец" перспектив в борьбе за первое место. Теперь бы одесситам просто в тройке остаться на фоне претензий "Агробизнеса", "Волыни" и "Оболони". Тем не менее, одно очко в двух последних матчах не радует и если не удастся еще и "Прикарпатье" обыграть - то стоит немедленно бить в тамтамы. Вспоминая матч первого круга (1:1), стоит признать, что легкой прогулки для ЧО точно не будет. Остается надеятся, что Максим Брагару уже полноценно восстановился после сборов молодежной сборной и готов сделать разницу. Да и без Романа Борисевича стройность редутов иванофранковцев потеряет в качестве. (Артур Кисляченко)

Оставшиеся игры тура

"Кремень" - "Верес".Хозяева занимают 12 позицию в "турнирке" и все больше прилипают к аутсайдерам. А вот полет "вересины", как зовут команду Юрия Вирта у нас в редакции (кое-кто), идет нормально - первое место в чемпионате. Поэтому и здесь ровняне-гости будут бесспорными фаворитами. Ко всем болям "Кременя", противостоянию лучшей защите Первой лиги, команде с наименьшим количеством поражений, добавляется еще и отсутствие из-за дисквалификации Никиты Дудки, который отбывает наказание за красную карточку в игре с "Горняк-Спортом". (Тарас Вархоляк)

"Николаев" - "Авангард". По привычке последних лет, многие не считают "корабелов" реальными претендентами на топ-3. Между тем, "Николаев" по делу отобрал очки у "Волыни" на выезде (0:0) и в трех весенних матчах пока что пропустил лишь раз. На этом фоне "Авангард", хоть и прибавил, но смотрится неубедительно, да и пропускает команда Городова регулярно и много. Не думаю, что здесь стоит ждать сюрпризов, дежурные три очка для подопечных Ильи Близнюка, которые дома еще и выиграли четыре матча из шести последних с общим счетом 15:1. (Артур Кисляченко)

"Кристалл" - "Альянс". "Альянс" неплохо смотрелся в игре против "Агробизнесу", по делу отобрав очки у претендента на выход в УПЛ. Впереди команду ждет менее грозный - херсонский "Кристалл". Однако не стоит смотреть только на место команды Евтушенко. Отдадим им должное за недавний матч против "Металлиста 1925" - они неважно смотрелись в атаке, но очень надежно держали оборону. Нам кажется, что "Кристалл" в будущем матче, снова сделав ставку на игру вторым номером, точно не проиграет. (Георгий Грошев)

Матч "Нива" - "Горняк-Спорт" не состоится по причине неготовности домашнего стадиона клуба из Тернополя.