Остановят ли Верес, прорвет ли Николаев - поиск ответов в анонсе 21-го тура Первой лиги

В прошлом туре была лишь одна лобовая встреча между претендентами на повышение в классе. В 21-м их нет вовсе, впору считать центральным поединок "Альянса" и "Металлиста 1925", при этом липоводолинцы уже достаточно далеки от тройки лидеров. Противостояние же "Николаева" и "Горняка-Спорта", после результатов "сухого" понедельника, сложно назвать центральным, хоть эти команды и представляют верхнюю половину турнирной таблицы.

Центральные игры

"Альянс" - "Металлист 1925". Отдельный материал со ставкой готов по этому поединку, поэтому здесь не имеет смысла особо распыляться. Отмечу лишь, что дисквалифицированных у команд нет, а матч, после долгой паузы, состоится в сумах на стадионе "Юбилейный"! Причем эта встреча будет уже не дебютной очной для команд в текущем году.

Не стоит пропускать

"Верес" - "ВПК-Агро". Лидер чемпионата принимает команду, которая любит отбирать очки у фаворитов - "Оболонь" и "Горняк-Спорт" расскажут. Но все свидетельствует в пользу ровенчан, даже без травмированного лидера атак Роберта Гегедоша. У "Вереса" сентябрьские планы на УПЛ и вряд ли "ВПК-Агро" найдет ту палку, которую можно вставить в колеса ровенчан. Тем более у команды из Днепропетровской области есть аж две потери - из-за дисквалификации не сыграют Иван Тищенко и Николай Ляшенко. (Тарас Вархоляк)

"Черноморец" - "Полесье". 2 команда принимает 11-ю. В погоне за "Вересом" и вообще попытке удержаться в зоне выхода в УПЛ одесситам придется пройти испытание непростым новичком Первой лиги. Команда продемонстрировала, что умеет играть от защиты и житомирские болота способны "проглотить" не только мяч, но и всю команду соперников. В поединке есть дисквалификационная потеря у "Черноморца" - не сыграет Бека Вачиберадзе. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся игры тура

"Авангард" - "Агробизнес". Краматорчане набрали четыре очка в двух последних турах и наконец начали оправдывать свои амбиции, вызванные неслабым усилением состава зимой. Против кризисного "Агробизнеса", который испытывает дефицит изобретательности в нападении, подопечные Алексея Городова вполне могут "цепляться" за очки. Проблемы волочисцев начались еще с матча против "Металлиста 1925" на "Арене Львов" (1:2), а продолжились невзрачным поединком с "Альянсом" на выезде (1:1) и закономерно "сухой" встречей против "Волыни" дома (0:0). У хозяев есть потеря в составе, защитник Руслан Зубков пропустит матч из-за дисквалификации.

"Оболонь" - "Нива". Ходят активные слухи, что матч под угрозой срыва из-за того, что тернопольскому клубу уже два месяца не выплачивают зарплату. Этого следовало ждать, учитывая, что еще в декабре 2019-го у "Нивы" возникали финансовые трудности, хоть команда на тот момент шла на первом месте в группе А Второй лиги. Вялая трансферная кампания прошлой зимой также не вызывала оптимизма у болельщиков команды. Ну а травма Романа Волохатого, судя по всему, добила коллектив еще и в игровом плане, сделав его неконкурентноспособным для Первой лиги. Перед матчем с "Оболонью" подопечные Игоря Билана проиграли три матча с общим счетом 1:9, так что особых шансов для гостей в любом случае на вижу...

"Горняк-Спорт" - "Николаев". Горишнеплавненцы набрали всего лишь два очка в четырех весенних матчах и закономерно скатываются в середину таблицы. О вылете речи не идет, но подопечные Игоря Жабченко перестали быть равными соперниками для еще вчерашних конкурентов. В первом круге в Николаеве они провалились даже в старом составе, который был посильнее (1:6), поэтому как бы не случилось повторения. Тем более, что "корабелы" явно приберегли парочку голов с прошлого матча, когда обстучали все штанги и перекладины Верхнего поля своего Центрального стадиона. Правда Илья Близнюк не сможет рассчитывать на травмированных форвардов Яворского и Войцеховского, к которым из-за дисквалификации примкнул еще и коллега по звену Дмитрий Сула.

"Прикарпатье" - "Кремень". Пара команд, от которых сложно ждать прогресса в ближайшее время. По крайней мере избежать борьбы за выживание в концовке сезона кременчужанам и иванофранковцам будет сложно. У подопечных Руслана Мостового наименее результативное нападение в чемпионате Первой лиги, которое оформляет в среднем лишь 0.66 гола за матч. "Кремень" на выезде также не впечатляет, забив девять голов в девяти поединках. Только раз весной 2021-го подопечные Година покинули родное поле "Кремень-Арены", чтобы без шансов "сгореть" в Киеве на живом газоне "Оболони" (0:3). Поэтому в предстоящей битве готов поставить на хозяев.

"Волынь" - "Кристалл". Команда Вадима Евтушенко поиграла без шансов только в первом весеннем матче, затем навязывая борьбу сопернику любого уровня. Дважды "Кристаллу" удалось сыграть вничью, в Харькове же минимальное поражение от "Металлиста 1925" (0:1) было оформлено по сути лишь с пенальти, хоть и после его добивания. К чему это я все? Да к тому, что если "Волынь" снова попытается пренебречь важностью быстрого гола в домашнем поединке, то могут у нее возникнуть трудности с набором трех очков. В двух последних встречах подопечные Василия Сачко сыграли 0:0, но положительным моментом для себя могут считать тот факт, что в пяти весенних играх они пропустили только раз.