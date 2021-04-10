Первая лига. Металлист 1925 и Альянс снова 0:0, победы Прикарпатья и Николаева

Как оказалось, отсутствие Антона Савина и Дерека Фрейтаса в Житомире было всего лишь плановой ротацией от Валерия Кривенцова, ибо оба исполнителя "Металлиста 1925" появились в старте против "Альянса". Зато не оказалось в заявке Евгения Ткачука, которого в центре обороны заменил Максим Цвиренко. У хозяев прежде всего отмечаем появление на скамейке запасного вратаря. Его роль в этом матче исполнял Иван Богдан, в срочном порядке дозаявленный командой из Липовой Долины. Ранее этот голкипер защищал ворота "Никополя", но с 5-го сентября и домашнего поражения от "Металлурга" (0:3) на поле он не появлялся.

"Альянс" начал матч по-хозяйски, прибрав мяч к ногам и начав регулярно организовывать подходы к владениям Сидоренко. Но самый опасный момент дебюта был именно у гостей. Антон Савин сам себе его создал, пройдя на дриблинге соперника по правому флангу и решился на удар с острого угла. Круглый ударился о крестовину и улетел обратно в поле. Похожие, хоть и менее острые, моменты были и у хозяев, но распечатать ворота друг друга командам до перерыва так и не удалось.

Во втором тайме лучше смотрелся уже "Металлист 1925", но игра проходила практически без ворот. Максимум, что удавалось предложить соперникам друг другу в атаке - дальние, в основном неточные, удары. "Альянсу" все же удалось подобие навалы в концовке, но в целом обе команды были не прочь расписать нулевую ничью. Для обеих она стала второй кряду после "сухого понедельника"в 20-м туре.

Альянс - Металлист 1925 0:0

Альянс: Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Поднебенной (Шарай С. 60), Ярошенко, Агапов, Шарай В., Загинайлов.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Цвиренко, Западня, Кольцов, Савин, Крыськив, Батюшин, Дмитренко, Дерек.

Предупреждения: Шарай С. (63) - Савин (45+1), Западня (86)

Матч в Горишних Плавнях ожидался далеко не закрытым, поэтому голы, уже в первом тайме, не удивили. Правда ждать их пришлось болельщикам до самой концовки, ибо ранее Егор Твердохлеб с точки не сумел переиграть Бубенцова.

Зато его коллега из "Николаева", Богдан Кушниренко, свой пенальти исполнил точно и вывел "корабелов" вперед. Ну а уже перед самым свистком на перерыв, с передачи Кравченко Владимир Одарюк удвоил преимущество своей нынешней команды перед бывшей до вполне комфортного. Двум игрокам "Николаева" удалось убежать в быстрый отрыв едва ли не с центра поля.

Во втором тайме Одарюк еще и записал в свой актив ассист на Рослякова, причем снова безумно радовался этому событию, явно не испытывая теплых чувств к "Горняку-Спорту", в составе которого выступал ранее. Подопечные Ильи Близнюка добыли разгромную победу на выезде, но лишь частично реабилитировались за потерю двух очков в прошлом туре.

Горняк-Спорт - Николаев 0:3 (0:2)

Голы: Кушниренко (40 пен), Одарюк (45+2), Росляков (81)

На 30-й минуте Твердохлеб не реализовал пенальти (вратарь)

Горняк-Спорт: Жмурко, Дмитрук, Чуев, Тимошенко, Черныш, Дедух, Чепелюк, Насибулин, Твердохлеб Е., Чередниченко, Лукас Вентура.

Николаев: Бубенцов, Ульянов, Лотоцкий, Парцвания, Кулинич, Кушниренко, Росляков, Куксенко, Паламар, Кравченко, Одарюк.

Предупреждения: Куксенко (54)

В битве команд из нижней части таблицы было много борьбы и мало остроты. Тем не менее, еще в первом тайме "Прикарпатью" удалось открыть счет, Роман Барчук уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме счет не менялся. Важнейшая победа для иванофранковцев, которая позволила подтянутся к "Ниве" вплотную. "Кремень" же при связке тренеров Годин - Локтионов явно пока не вывозит гостевые матчи, где не может забить и набрать очки весной 2021-го.

Прикарпатье - Кремень 1:0 (1:0)

Гол: Барчук (33 пен)

Прикарпатье: Новак, Кузьмин, Курко, Януш, Генык, Кохман, Сондей, Волошинович, Семотюк, Барчук, Француз.

Кремень: Олейник, Мягков, Головко, Антонио Сантос, Белоусов, Хоцяновский, Семенов, Демченко, Бычков, Ивахно, Гоменко.

Предупреждения: Волошинович (45), Семотюк (51) - Бычков (29), Ивахно (55)