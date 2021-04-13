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Климовский: Хочу посмотреть, какие у Нивы Т финансовые возможности, как мы сработаемся
Не все так просто в этом назначении
olimpik.com.ua
"Честно сказать, хотелось бы присмотреться. Мы поговорили с президентом, он посмотрит на мою работу. Я хочу посмотреть, какие в клубе финансовые возможности, как мы сработаемся. Понимаете, не все так просто.
Руслан Геннадиевич Уманец - мой помощник. Должен еще подъехать тренер по вратарям. На месте мы разговариваем с тренером по физподготовке.
Будет очень непросто. Надо усиление, надо будет много поработать над всем. Надеюсь, что у нас все получится", - сказал Климовский.
Напомним, что последним клубом Климовского был "Олимпик", который тренер покинул в конце февраля.
Также отметим, что на данный момент "Нива" идет на 13-м месте в Первой лиге.
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