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Климовский: Хочу посмотреть, какие у Нивы Т финансовые возможности, как мы сработаемся

Первая лига
(1 голосов)

Не все так просто в этом назначении

Климовский: Хочу посмотреть, какие у Нивы Т финансовые возможности, как мы сработаемся

olimpik.com.ua

Новина українською

Новый главный тренер тернопольский "Нивы" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем назначении на данную должность и оценил перспективы команды.

"Честно сказать, хотелось бы присмотреться. Мы поговорили с президентом, он посмотрит на мою работу. Я хочу посмотреть, какие в клубе финансовые возможности, как мы сработаемся. Понимаете, не все так просто.

Руслан Геннадиевич Уманец - мой помощник. Должен еще подъехать тренер по вратарям. На месте мы разговариваем с тренером по физподготовке.

Будет очень непросто. Надо усиление, надо будет много поработать над всем. Надеюсь, что у нас все получится", - сказал Климовский.

Напомним, что последним клубом Климовского был "Олимпик", который тренер покинул в конце февраля.

Также отметим, что на данный момент "Нива" идет на 13-м месте в Первой лиге.

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
Трибуна

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