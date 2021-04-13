Климовский: Хочу посмотреть, какие у Нивы Т финансовые возможности, как мы сработаемся

Новый главный тренер тернопольский "Нивы" Игорь Климовский в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем назначении на данную должность и оценил перспективы команды.

"Честно сказать, хотелось бы присмотреться. Мы поговорили с президентом, он посмотрит на мою работу. Я хочу посмотреть, какие в клубе финансовые возможности, как мы сработаемся. Понимаете, не все так просто.

Руслан Геннадиевич Уманец - мой помощник. Должен еще подъехать тренер по вратарям. На месте мы разговариваем с тренером по физподготовке.

Будет очень непросто. Надо усиление, надо будет много поработать над всем. Надеюсь, что у нас все получится", - сказал Климовский.