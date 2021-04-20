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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко - ВИДЕО

Первая лига
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Выпуск программы за 19 апреля

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко - ВИДЕО

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с футбольным специалистом Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • 10 победа "Вереса" подряд, "Черноморец" теряет очки;
  • "Металлист 1925" и "Агробизнес" снова играют вничью;
  • "Волынь" по потерянным - в тройке, ливень голов в Николаеве;
  • Вторая лига в Группе А "Диназ" уже четвертый, "Кривбасс" через 12 туров возвращает второе место.

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В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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