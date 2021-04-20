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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко - ВИДЕО
Выпуск программы за 19 апреля
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с футбольным специалистом Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- 10 победа "Вереса" подряд, "Черноморец" теряет очки;
- "Металлист 1925" и "Агробизнес" снова играют вничью;
- "Волынь" по потерянным - в тройке, ливень голов в Николаеве;
- Вторая лига в Группе А "Диназ" уже четвертый, "Кривбасс" через 12 туров возвращает второе место.
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Источник:ПФЛ
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