Первая лига. Безликие нули в центральной игре тура

После потери очков "Волынью" и валидольного матча "Металлиста 1925" мотивация хозяев центрального матча 24-го тура Первой лиги должна была быть еще более серьезной. Реальная перспектива вернуться в тройку лидеров замаячила перед подопечными Чижевского - нужно было просто обыграть "Верес".

Правда ровенчане не проигрывали в чемпионате с 10-го ноября, когда уступил в Ахтырке "Альянсу" (1:2). Более того, с тех самых пор подопечные Юрия Вирта очков не теряли, выиграв 11 матчей кряду в рамках Первой лиги! Добавляли головной боли наставнику "Агробизнеса" дисквалификации Артура Думанюка и Ивана Когута.

Учитывая кадровые потери, хозяева с первых минут играли от обороны, предложив "Вересу" тактику мелкого и среднего фола. Неудивительно, что до самой концовки первого тайма желтые карточки получали исключительно игроки "Агробизнеса". Но и наиболее острый голевой момент до перерыва был у хозяев. Николай Когут проверил бдительность однофамильца Богдана, а вслед за этим и тезка голкипера ровенчан Семенец бил, казалось, наверняка. Но снова вратарь "Вереса" спас свою команду от неприятностей, а еще одно добивание пришлось выше ворот.

После перерыва не было и подобного, игра превратилась в академическое перекатывание мячом, во время которого чуть большим было желание победить у хозяев. Да и то по большей части исключительно за счет стремления выиграть от Чижевского, который сделал две замены, направленные на усиление атаки.

Делал замены и Юрий Вирт, в частности, впервые в календарном году появился на поле Виталий Тимофеенко, перенесший тяжелую травму! Увы, игру не спасло, унылая ничья, которая все равно ставит перспективы "Агробизнеса" в борьбе за место в УПЛ под серьезное сомнение...

Агробизнес - Верес 0:0

Агробизнес: Мозиль, Юхимович (Груша 72), Дидык, Курило, Когут Н. (Семенюк 67), Романюк, Шаповал, Бойчук И., Черненко (Слотюк 82), Семенец (Косовский 90+3), Дудик (Немтинов 76).

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Дахновский (Тимофеенко 88), Панасенко (Кучеров 90+1), Полюлях (Петько 80), Пасич Г., Сергийчук (Шестаков 69), Гегедош (Гайдучик 78).

Предупреждения: Семенец (14), Юхимович (20), Дудик (35), Романюк (41), Черненко (80) - Солдат (42), Полюлях (53)