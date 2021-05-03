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Динамо предлагает Черноморцу арендовать 12 игроков молодежной команды

Первая лига
(1 голосов)

Чемпионата U-21 в следующем сезоне уже не будет

Динамо предлагает Черноморцу арендовать 12 игроков молодежной команды

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В случае выхода в УПЛ одесский "Черноморец" может существенно обновить свой состав.

Как стало известно Meta-ratings, руководству одесского клуба поступило предложение от руководства киевского "Динамо" насчет сотрудничества на сезон 2021/22.

Киевляне предлагают одесситам подписать арендные соглашения с 12 игроками молодежного состава "Динамо", которые в данный момент выступают за "Динамо" U-21.

Напомним, что со следующего сезона чемпионат U-21 будет упразднен и в данный момент руководство "Динамо" решает судьбу игроков, которые уже не подходят под возраст выступления за молодежный чемпионат.

По имеющейся информации, в самом "Черноморце" еще раздумывают над предложением киевлян и пообещали определиться с вариантом такого сотрудничества по итогам сезона.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (5)
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vituynia (Черкассы)
04.05.2021 в 00:25
Какие то странные вещи происходят в современном футболе,ликвидируют дубль,зато навязывают содержание женских команд, бред какой то. И куда деваться молодым футболистам, во взрослые команды всех не пристроишь,да и переход во взрослый футбол должен происходить постепенно. А плодя новые арендупели, окончательно угробим наш чемпионат. Уж лучше Динамо или Шахтёру купить за недорого какой нибудь средненький клуб,где нибудь в Молдове или Белоруссии и обкатывать молодняк в другом чемпионате, или в низших лигах играть дублем, но с этими арендами нужно как то бороться. А по поводу Черноморца,врятли местные болелы будут счастливы видеть в своём городе новый арендуполь, точнее чорнодупель.
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usovvictor (Kharkov)
03.05.2021 в 23:52
...это "жирок" для Динамо, откуда можно пополнять недостающий состав, что до "фарм", ...раз имеется возможность, почему бы нет, оба выиграют. Прокормить всех не удасться, но ковид надо иметь ввиду. А болельщикам одесситов нужно понять, команда поднимется и своих вырастит (усилится), был бы только "в коня овес". Все дело в финансах Черноморца, там пока "непонятка". Что до игры против своих - все зависит, насколько Ченоморец усилится - там уже другая сторона медали...
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sergei2020 (Черновцы)
03.05.2021 в 23:49
От хитрожопі суркісмани.А хлопців які в дюсш черноморець куда? А з Ворскли,Зорі,Колоса,Десни і так далі куда молодих футболістів пристроіти?????? Всіх в Черноморець?????? Думати треба було коли ю-21 відміняли.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.05.2021 в 23:16
Це такий тролінг - відповідь Шахтарю? Завести свій власний "орендуполь", та ще й кількість орендованих, здається, точно така ж?
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Artemanat (Кривой Рог)
03.05.2021 в 23:11
И запретить им играть против Динамо
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