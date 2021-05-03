Динамо предлагает Черноморцу арендовать 12 игроков молодежной команды

В случае выхода в УПЛ одесский " Черноморец " может существенно обновить свой состав.

Как стало известно Meta-ratings, руководству одесского клуба поступило предложение от руководства киевского "Динамо" насчет сотрудничества на сезон 2021/22.

Киевляне предлагают одесситам подписать арендные соглашения с 12 игроками молодежного состава "Динамо", которые в данный момент выступают за "Динамо" U-21.

Напомним, что со следующего сезона чемпионат U-21 будет упразднен и в данный момент руководство "Динамо" решает судьбу игроков, которые уже не подходят под возраст выступления за молодежный чемпионат.

По имеющейся информации, в самом "Черноморце" еще раздумывают над предложением киевлян и пообещали определиться с вариантом такого сотрудничества по итогам сезона.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко.