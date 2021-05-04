СМИ: Шумский может возглавить клуб Первой лиги

Бывший главный тренер "Львов" Виталий Шумский может возглавить перволиговое "Прикарпатье". Об этом сообщает Sport Arena.

Шумский — один из претендентов на должность, на которую также претендует Василий Малык (экс-"Нива" Тернополь) и Владимир Ковалюк, директор ивано-франковского стадиона "Рух". Ранее он возглавлял "Прикарпатье" с 2016 по 2020-й год.

"Прикарпатье" уволило главного тренера Руслана Мостового, который оставил команду на предпоследнем месте в таблице Первой лиги.

От спасительного 14-го места команда с Ивано-Франковска отстает на два очка. В пятницу, 7 мая, "Прикарпатье" примет "Агробизнес".

Напомним, что Шумский возглавлял "Львов" с октября прошлого года и покинул клуб в марте. На должности его сменил Анатолий Бессмертный.

Малык тренировал Ниву в 2019-20 годах, до того работав с "Калушем" и "Скалой". Сейчас работает в аматорском "Николаеве" из Львовской области.