  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Прикарпатье уволило главного тренера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье уволило главного тренера

Первая лига
(1 голосов)

Вторая за день отставка в Первой лиге

Прикарпатье уволило главного тренера

fc.if.ua

Новина українською

После поражения от "Николаева" в 24 туре Первой лиги (0:1), в отставку был отправлен главный тренер ивано-франковской команды Руслан Мостовой.

Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять Олег Рыпан, отвечавший в "Прикарпатье" за подготовку вратарей. У него имеется тренерская лицензия категории "А" УЕФА, позволяющая возглавлять команду Первой лиги.

Напомним, что "Прикарпатье" идет в зоне вылета, занимая предпоследнее место в Первой лиге. От 14-й строчки команда из Ивано-Франковска отстает на два очка.

Отметим, чтонемного ранее в оставку подал и главный тренер "Кремня" Алексей Годин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Мостовой Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...