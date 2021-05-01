Прикарпатье уволило главного тренера

После поражения от "Николаева" в 24 туре Первой лиги (0:1) , в отставку был отправлен главный тренер ивано-франковской команды Руслан Мостовой.

Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять Олег Рыпан, отвечавший в "Прикарпатье" за подготовку вратарей. У него имеется тренерская лицензия категории "А" УЕФА, позволяющая возглавлять команду Первой лиги.

Напомним, что "Прикарпатье" идет в зоне вылета, занимая предпоследнее место в Первой лиге. От 14-й строчки команда из Ивано-Франковска отстает на два очка.