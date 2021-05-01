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Прикарпатье уволило главного тренера
Вторая за день отставка в Первой лиге
fc.if.ua
После
Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять Олег Рыпан, отвечавший в "Прикарпатье" за подготовку вратарей. У него имеется тренерская лицензия категории "А" УЕФА, позволяющая возглавлять команду Первой лиги.
Напомним, что "Прикарпатье" идет в зоне вылета, занимая предпоследнее место в Первой лиге. От 14-й строчки команда из Ивано-Франковска отстает на два очка.
Отметим, чтонемного ранее в оставку
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