Первая лига. Оболонь отбирает у Металлиста 1925 два очка

Смена главного тренера тут же отразилась и на составе "Оболони", в который вернулись Назарий Федоривский и Павел Лукьянчук. В запасе остались все же Алексей Майданевич и Александр Батальский.

У гостей с первых минут остался на скамейке Виталий Кольцов, а на поле вышли Крыськив, Голодюк и Батюшин, которым с флангов полузащиты помогали Габелок и Савин. На острие же атаки действовал Дерек Фрейтас, правда недолго. Уже в дебюте бразилец получил травму, в результате которой даже самостоятельно поле покинуть не сумел. Вместо него в срочном порядке в атаку был отправлен Валерий Блажко.

Хозяева же не обращали внимания на проблемы соперника и просто открыли счет, уже в дебюте. Игорь Мединский отдал хорошую передачу на Алексея Щебетуна и тот пробил мимо голкипера.

В дальнейшем харьковчане владели инициативой, но моменты создавали все же нечасто. Но даже в те редкие эпизоды надежно действовал на линии молодой вратарь "пивоваров", который вернулся в основу после долгой паузы. Еще один период активности "Металлиста 1925" пришелся на концовку тайма и все же стал результативным. Причем и в голевом эпизоде Федоривский справился с первой попыткой соперника, но уже лежа на газоне не смог отразить добивание в исполнении Дмитрия Крыськова.

Во втором тайме снова с мячом чаще находились харьковчане, которые и в обороне действовали надежно. Правда не без редких огрехов, как в эпизоде с выходом один на один Алексея Савченко. Но удар полузащитника "Оболони" в створ не пришелся. Этот момент спровоцировал ударную десятминутку "пивоваров", в ходе которой уже Денису Сидоренко приходилось серьезно вступать в игру и выручать гостей от неприятностей.

Ничейный исход - полностью закономерный в этом матче, ибо каждая из команд наиграла на очки. Так как конкуренты вчера активно проигрывали и максимум играли вничью (в случае с "Николаевом"), то "Металлист 1925" и дальше остается фаворитом в борьбе за третье место. Впереди у команды Валерия Кривенцова домашние поединки с "Вересом" и "Черноморцем", в которых, судя по всему, и решится дальнейшая судьба команды.

Оболонь - Металлист 1925 1:1 (1:1)

Голы: Щебетун (15) - Крыськив (45+1)

Оболонь: Федоривский, Суханов, Мате, Безуглый, Голиков (Майданевич 73), Лобов (Савченко 57), Лукьянчук, Мединский, Мурза (Слободян 83), Матяж, Щебетун (Скидан 90+2).

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Савин (Ченбай 84), Крыськив, Батюшин, Голодюк (Кольцов 87), Габелок, Дерек (Блажко 4 (Дмитренко 79)).

Предупреждения: Матяж (45+1), Савченко (64), Щебетун (82) - Крыськив (45), Шершень (47)