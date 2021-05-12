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Первая лига. Верес громит ВПК-Агро с хет-триком Шестакова
Остался один шаг до элиты
Фото - ФК Верес
Команды вышли на поле с небольшим опозданием, но первыми включились гости. Игорь Солдат набросил мяч на голову Шестакову и капитан "Вереса" в падении мощно пробил. Уже не первый гол в подобной стиле от Михаила нынешней весной.
Визуально "ВПК-Агро" вроде бы и владел мячом, Максим Агапов даже угодил в перекладину в одной из атак хозяев, но снова пропустил. Быструю атаку разогнал Шестаков, отдавший на Пасича, тот переправил на Сергийчука и Михаил умело заработал пенальти, убрав на замахе Шелихова. Вратарь заслуженно получил "горчичник", а Шестаков с точки удвоил преимущество своей команды и оформил дубль.
Во втором тайме игра успокоилась, но Шестаков все же не упустил возможности оформить хет-трик. Кстати во втором туре кряду футболистам в Первой лиге это удается. Предыдущим триумфатором стал Николай Агапов из "Альянса". Михаил же, в свойственном ему стиле, опередил защитников и нашел оптимальную позицию во вратарской площадке после подачи углового.
В концовке матча гол в свой актив оформил еще и Геннадий Пасич - Немчанинов бросил аут на ход вингеру по левому флангу, тот убрал на замахе защитника и точно пробил под дальнюю штангу.
Уже в следующем туре "Верес" может досрочно гарантировать себе путевку в УПЛ, если в Харькове обыграет "Металлист 1925", а вот "Агробизнес" дома не сумеет одолеть "Черноморец".
ВПК-Агро - Верес 0:4 (0:2)
Голы: Шестаков (2, 30 пен, 71), Пасич (82)
ВПК-Агро: Шелихов, Зозуля, Яременко, Палюх, Агапов, Ляшенко, Коберидзе, Беляев, Ксенз, Тищенко, Кулиш.
Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Дахновский, Полюлях, Панасенко, Пасич, Сергийчук, Шестаков.
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