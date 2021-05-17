Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 прерывает замечательную серию Вереса. Украина футбольная
Анонс информационно-аналитической программы ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 18 мая на телеканале XSPORT в 00:20.
Гость программы - футбольный специалист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- Агробизнес начинает и выигрывает, Николаев набрал красивой походки;
- Металлист 1925 прерывает замечательную серию Вереса, Прикарпатье и Авангард снова выигрывают;
- Вторая лига: суперматчи в обеих группах, зрительский рекорд Металла.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- Веское слово Суареса. Атлетико - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Де Дзерби сообщил, что покидает Сассуоло
- ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча
- Первая лига. Шампанское подождет, Металлист 1925 красиво громит Верес
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...