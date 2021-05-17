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Металлист 1925 прерывает замечательную серию Вереса. Украина футбольная

Первая лига
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Анонс информационно-аналитической программы ПФЛ

Металлист 1925 прерывает замечательную серию Вереса. Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 18 мая на телеканале XSPORT в 00:20.

Гость программы - футбольный специалист Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • Агробизнес начинает и выигрывает, Николаев набрал красивой походки;
  • Металлист 1925 прерывает замечательную серию Вереса, Прикарпатье и Авангард снова выигрывают;
  • Вторая лига: суперматчи в обеих группах, зрительский рекорд Металла.
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В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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