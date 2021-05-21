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Команда Игоря Климовского спасает прописку в Первой лиге. Нива - Полесье 2:0

Первая лига
(3 голосов)
Команда Игоря Климовского спасает прописку в Первой лиге. Нива - Полесье 2:0

Скріншот із трансляції ФК Нива

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Первая лига, 27 тур

21.05.2021, 18:00

город Тернополь, Центральный стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)

Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 2:0

Голы: Кисленко (23), Семенина (68, пенальти)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Нива (Тернополь)
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Комментарии (1)
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andyqd (Тернополь)
21.05.2021 в 20:33
с такой поддержкой Нива не могла не выиграть
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