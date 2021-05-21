Первая лига
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Команда Игоря Климовского спасает прописку в Первой лиге. Нива - Полесье 2:0
Скріншот із трансляції ФК Нива
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Первая лига, 27 тур
21.05.2021, 18:00
город Тернополь, Центральный стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)
Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 2:0
Голы: Кисленко (23), Семенина (68, пенальти)
Видеотрансляция поединка
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Комментарии (1)
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andyqd (Тернополь)
21.05.2021 в 20:33
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