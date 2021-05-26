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Первая лига. Альянс деклассировал Прикарпатье, Полесье в большинстве дожало Горняк-Спорт
Результативные разборки середняков
Одна из пар в 28-м туре, в которой обоим соперникам уже ничего не нужно в турнирном плане, но как раз за свою честь предстояо серьезно сразиться. Шутка ли, "Горняк-Спорт" проиграл четыре матча кряду, а "Полесье" набрало всего одно очко в пяти последних играх.
Уже в середине первого тайма Илья Тимошенко был удален за две желтые карточки. В обоих случаях наказания по делу, как и то, что три четверти матча "горняки" вынуждены были играть в меньшинстве.
Тем не менее, горишнеплавненцам удавалось по мере возможности действовать с "Полесьем" на равных, хоть житомиряне и первыми даже открыли счет. После наброса Грицука Чернецкий затылком продлил на Коваля и Станислав в красивом выпаде пробил в ближнюю "девятку" мимо вратаря.
Правда еще в первом тайме команде Игоря Жабченко удалось сравнять результат, пенальти реализовал Александр Чепелюк. После перерыва же житомиряне, что естественно для команды играющей в большинстве, завладели инициативой, но долгое время не могли забить, пока не пропустили. Лукас Вентура почти с центра поля убежал на свидание с Яшковым и реализовал позиционный провал обороны "Полесья".
Буквально через минуту Сергей "Рамос" Швец еще раз доказал свою схожесть с испанским коллегой по амплуа и после подачи углового красиво пробил головой с рикошетом от перекладины. Но и равный счет не устраивал подопечных Сергея Шищенко, которые стремились вырвать победу в этом матче. Это удалось, под занавес основного времени этого зубодробительного поединка Сергей Швец реализовал пенальти и еще раз подтвердил свое сходство с Серхио Рамосом.
Полесье - Горняк-Спорт 3:2 (1:1)
Голы: Коваль (33), Швец (61, 90 пен) - Чепелюк (40 пен), Вентура (61)
Удаление: Тимошенко (24)
Полесье: Яшков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Акубардия, Терехов, Чернецкий, Повалий, Андрущенко, Грицук, Коваль.
Горняк-Спорт: Фияло, Велев, Чуев, Тимошенко, Кравченко, Чепелюк, Дмитрук, Осипенко, Краев, Твердохлеб, Лукас Вентура.
С холодного душа для гостей начался матч в Сумах. Николай Агапов снова забил сверхбыстрый гол, уже на второй минуте воспользовавшись навесом слева от партнера по команде и расстреляв пустой угол. Вскоре грубо ошибся Василий Француз, который пытаясь отдать пас назад голкиперу, ковырнул газон и просто вывел Сергея Загинайлова один на один с Пицаном. Нападающий "Альянса" обыграл кипера гостей и забил уже в пустые ворота.
С разницей во времени не более пяти минут забили липоводолинцы и следующие два мяча. В обоих атаках принимали участие Вячеслав Поднебенной и Владислав Шарай, а вклинился в эту компанию лишь Константин Ярошенко, завершивший комбинацию на третий гол красивым приемом мяча на грудь и неотразимым ударом. Четвертый мяч стал следствием прострела Поднебенного слева и замыкания в исполнении Шарая.
Максимум, чего удалось добиться гостям во втором тайме, так это забить гол престижа. Все же подопечные Олега Рыпана были сметены соперником еще в дебюте, от чего отойти "Прикарпатью" полноценно так и не удалось.
Альянс - Прикарпатье 4:1 (4:0)
Голы: Агапов (2), Загинайлов (7), Ярошенко (31), Шарай В. (36) - Хома (82)
Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Осадчий, Лебеденко, Пиднебенной, Ярошенко, Шарай В., Агапов, Загинайлов.
Прикарпатье: Пицан, Пастух, Курко, Француз, Сикач, Генык, Воробчак, Кузьмин, Цюцюра, Сондей, Дитко.
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