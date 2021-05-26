Первая лига. Альянс деклассировал Прикарпатье, Полесье в большинстве дожало Горняк-Спорт

Одна из пар в 28-м туре, в которой обоим соперникам уже ничего не нужно в турнирном плане, но как раз за свою честь предстояо серьезно сразиться. Шутка ли, "Горняк-Спорт" проиграл четыре матча кряду, а "Полесье" набрало всего одно очко в пяти последних играх.

Уже в середине первого тайма Илья Тимошенко был удален за две желтые карточки. В обоих случаях наказания по делу, как и то, что три четверти матча "горняки" вынуждены были играть в меньшинстве.

Тем не менее, горишнеплавненцам удавалось по мере возможности действовать с "Полесьем" на равных, хоть житомиряне и первыми даже открыли счет. После наброса Грицука Чернецкий затылком продлил на Коваля и Станислав в красивом выпаде пробил в ближнюю "девятку" мимо вратаря.

Правда еще в первом тайме команде Игоря Жабченко удалось сравнять результат, пенальти реализовал Александр Чепелюк. После перерыва же житомиряне, что естественно для команды играющей в большинстве, завладели инициативой, но долгое время не могли забить, пока не пропустили. Лукас Вентура почти с центра поля убежал на свидание с Яшковым и реализовал позиционный провал обороны "Полесья".

Буквально через минуту Сергей "Рамос" Швец еще раз доказал свою схожесть с испанским коллегой по амплуа и после подачи углового красиво пробил головой с рикошетом от перекладины. Но и равный счет не устраивал подопечных Сергея Шищенко, которые стремились вырвать победу в этом матче. Это удалось, под занавес основного времени этого зубодробительного поединка Сергей Швец реализовал пенальти и еще раз подтвердил свое сходство с Серхио Рамосом.

Полесье - Горняк-Спорт 3:2 (1:1)

Голы: Коваль (33), Швец (61, 90 пен) - Чепелюк (40 пен), Вентура (61)

Удаление: Тимошенко (24)

Полесье: Яшков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Акубардия, Терехов, Чернецкий, Повалий, Андрущенко, Грицук, Коваль.

Горняк-Спорт: Фияло, Велев, Чуев, Тимошенко, Кравченко, Чепелюк, Дмитрук, Осипенко, Краев, Твердохлеб, Лукас Вентура.