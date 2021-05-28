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Верес проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ! Анонс программы Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью

Верес проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ! Анонс программы Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

28 мая. XSPORT. 00:05

Гость программы - футбольный специалист Павел Кикоть.

В выпуске:

  • Верес проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ!
  • Вторая победа Оболони, разгром Николаева;
  • Центральный матч 28 тура: оперативный отчет из Харькова.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Павел Кикоть Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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