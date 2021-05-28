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Верес проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ! Анонс программы Украина футбольная
Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью
Фото: ПФЛ
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
28 мая. XSPORT. 00:05
Гость программы - футбольный специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- Верес проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ!
- Вторая победа Оболони, разгром Николаева;
- Центральный матч 28 тура: оперативный отчет из Харькова.
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Источник:ПФЛ
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