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ПФЛ со следующего сезона повысит гонорары арбитрам

Первая лига
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Новости из ПФЛ по следующему сезону

ПФЛ со следующего сезона повысит гонорары арбитрам

Фото Андрія Майорова

Новина українською

Сегодня в Доме футбола представители футбольных клубов ПФЛ обсудили ряд актуальных вопросов.

Совет клубов утвердил количество команд и количество команд и дату старта нового сезона в Первой лиге.

Также было принято решение на три ближайших сезона о повышении гонорара арбитрам с сезона 2021/22.

Кроме этого совет клубов обсудил решение УАФ об отмене Реестра стадионов и введение категорийности стадионов в матчах соревнований ПФЛ. По новым категориям УАФ команды Второй лиги должны играть на стадионах минимум первой категории, а Первой лиги - второй.

Также были утверждены заявочные периоды на соревновательный сезон 2021/22:

первый - с 01 июля по 3 сентября 2021

второй с 31 января по 2 марта 2022

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В статье: ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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