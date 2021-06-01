ПФЛ со следующего сезона повысит гонорары арбитрам

Сегодня в Доме футбола представители футбольных клубов ПФЛ обсудили ряд актуальных вопросов.

Совет клубов утвердил количество команд и количество команд и дату старта нового сезона в Первой лиге.

Также было принято решение на три ближайших сезона о повышении гонорара арбитрам с сезона 2021/22.

Кроме этого совет клубов обсудил решение УАФ об отмене Реестра стадионов и введение категорийности стадионов в матчах соревнований ПФЛ. По новым категориям УАФ команды Второй лиги должны играть на стадионах минимум первой категории, а Первой лиги - второй.

Также были утверждены заявочные периоды на соревновательный сезон 2021/22:

первый - с 01 июля по 3 сентября 2021

второй с 31 января по 2 марта 2022