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ПФЛ со следующего сезона повысит гонорары арбитрам
Новости из ПФЛ по следующему сезону
Фото Андрія Майорова
Сегодня в Доме футбола представители футбольных клубов ПФЛ обсудили ряд актуальных вопросов.
Также было принято решение на три ближайших сезона о повышении гонорара арбитрам с сезона 2021/22.
Кроме этого совет клубов обсудил решение УАФ об отмене Реестра стадионов и введение категорийности стадионов в матчах соревнований ПФЛ. По новым категориям УАФ команды Второй лиги должны играть на стадионах минимум первой категории, а Первой лиги - второй.
Также были утверждены заявочные периоды на соревновательный сезон 2021/22:
первый - с 01 июля по 3 сентября 2021
второй с 31 января по 2 марта 2022
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