Первая лига. Черноморец обыгрывает Волынь, Альянс и Кремень очки делят

При равном первом тайме лишь под занавес 45-минутки "Альянс" и "Кремень" обменялись голами. Проход Богдана Бычкова правым флангом увенчался точным прострелом на Дениса Галату, который расстрелял Ефанова с близкого расстояния.

Правда уже через неполных пять минут Николай Агапов реализовал пенальти, которое сам и заработал. Лучший игрок мая в Первой лиге уверенно покатил мяч под правую штангу, хоть у Олейника и были шансы отразить этот удар.

После перерыва голов не было, команды так и закончили этот поединок вничью.

Альянс - Кремень 1:1 (1:1)

Голы: Агапов (43 пен) - Галата (39)

Альянс: Ефанов, Герт, Пикуль, Неплях, Писный, Лебеденко, Поднебенной, Ярошенко, Агапов, Сидоренко, Загинайлов.

Кремень: Олейник, Белоусов, Курелех, Сантос, Головко, Мягков, Демченко, Семенов, Бычков, Белоус, Галата.

Матч имел турнирное значение только для одесситов, которые наверняка желали сохранить вторую позицию за собой. Тем не менее, оба тренера применили ротацию, что не позволяло долгое время увидеть от их подопечных результативные действия. Забить же удалось на исходе получаса гостям, после подачи со штрафного Владислав Бугай головой пробил мимо голкипера "Волыни".

Под конец первого тайма Богдан Орынчак реализовал пенальти и восстановил статус-кво. Правда уже в дебюте второго тайма выход на поле Артура Авагимяна снова позволил одесситам почувствовать уверенность. Сперва "десятка" красиво перебросил вратаря после паса из глубины, а затем, казалось бы, заработал пенальти. Но Юрий Иванов после консультации с ассистентом все же отменил свое решение, констатировав, что мяч, прежде чем удариться о руку защитнику, покинул пределы поля.

Дмитрий Максимчук, который появился на поле со скамейки по ходу первого тайма, успел схлопотать два предупреждения и подвел свою команду, оставив ее еще и в меньшинстве на последнюю четверть матча.

Волынь - Черноморец 1:2 (1:1)

Голы: Орынчак (42 пен) - Бугай (30), Авагимян (52)

Удаление: Максимчук (68, "Волынь")

Волынь: Леванидов, Мартынюк, Симинин, Войтиховский, Климец, Чачуа, Рябов, Чернов Ляшенко, Хагназари, Орынчак.

Черноморец: Варакута, Мартиненко, Поспелов, Путря, Лиховидько, Якимов, Вачиберадзе, Брагару, Козак, Штогрин, Бугай.