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Одесситы завоевали серебро. Волынь - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча
Без пенальти не обошлось
Чорноморець/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 30-го тура Первой Лиги, в котором встречались "Волынь" и "Черноморец". Инициативой в первом тайме владели именно одесситы, благодаря чему открыли счет в матче после навеса в штрафную. Хозяева до конца первой половины встречи сумели отквитать один гол благодаря пенальти, однако почти сразу после перерыва пропустили во второй раз. В середине второго тайма арбитр еще и удалил игрока луцкой команды, поэтому отыграться хозяевам было очень сложно.
"Волынь" - "Черноморец" 1:2 (1:1)
Голы: Оринчак 42 - Бугай 26, Авагимян 52
Удаление: Максимчук 68 (вторая желтая)
Благодаря победе одесситы завоевали серебряные медали Первой Лиги и бурно праздновали это событие в раздевалке. Особенно счастливым был наставник "моряков" Алексей Антонов, когда его встретила команда.
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