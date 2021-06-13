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Одесситы завоевали серебро. Волынь - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Без пенальти не обошлось

Одесситы завоевали серебро. Волынь - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 30-го тура Первой Лиги, в котором встречались "Волынь" и "Черноморец". Инициативой в первом тайме владели именно одесситы, благодаря чему открыли счет в матче после навеса в штрафную. Хозяева до конца первой половины встречи сумели отквитать один гол благодаря пенальти, однако почти сразу после перерыва пропустили во второй раз. В середине второго тайма арбитр еще и удалил игрока луцкой команды, поэтому отыграться хозяевам было очень сложно.

"Волынь" - "Черноморец" 1:2 (1:1)

Голы: Оринчак 42 - Бугай 26, Авагимян 52

Удаление: Максимчук 68 (вторая желтая)

Благодаря победе одесситы завоевали серебряные медали Первой Лиги и бурно праздновали это событие в раздевалке. Особенно счастливым был наставник "моряков" Алексей Антонов, когда его встретила команда.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Черноморец (Одесса)
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