Кривенцов: Поздравляю болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-Лигу

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов подвел итоги минувшего сезона, по итогам которого команда вышла в УПЛ.

"Сезон был очень тяжелым. В его начале команда была в стадии становления, мы довольно поздно приняли команду и имели немного времени, чтобы ознакомиться с игроками и их возможностями. Когда ты смотришь на игру команды по телевизору - это одно, а когда ты внутри коллектива - это совсем другое.

Еще раз скажу, сезон был тяжелым. Состав участников Первой лиги был не простым, много сильных и мощных команд, различные по стилю и тактике игры. У нас было свое видение того, как команда должна действовать. Мы ждали зимнего межсезонья, чтобы усилиться и качественно подготовиться. Я считаю, что второй круг в нашем исполнении был очень хорошим.

Я поздравляю команду, руководство и харьковских болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-Лигу", - сказал Кривенцов.