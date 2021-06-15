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Кривенцов: Поздравляю болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-Лигу

Первая лига
(2 голосов)

Главный тренер Металлиста 1925 подвел итоги сезона

Кривенцов: Поздравляю болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-Лигу

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подвел итоги минувшего сезона, по итогам которого команда вышла в УПЛ.

"Сезон был очень тяжелым. В его начале команда была в стадии становления, мы довольно поздно приняли команду и имели немного времени, чтобы ознакомиться с игроками и их возможностями. Когда ты смотришь на игру команды по телевизору - это одно, а когда ты внутри коллектива - это совсем другое.

Еще раз скажу, сезон был тяжелым. Состав участников Первой лиги был не простым, много сильных и мощных команд, различные по стилю и тактике игры. У нас было свое видение того, как команда должна действовать. Мы ждали зимнего межсезонья, чтобы усилиться и качественно подготовиться. Я считаю, что второй круг в нашем исполнении был очень хорошим.

Я поздравляю команду, руководство и харьковских болельщиков с тем, что мы вернули в Харьков Премьер-Лигу", - сказал Кривенцов.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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