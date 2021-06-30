Жеребьевку Первой и Второй лиги снова перенесли. Олимпик и Николаев под вопросом

Запланированная на 1 июля жеребьевка календаря в Первой и Второй лиге перенесена на 6 июля.

Это вызвано, в первую очередь, тем, что до сих пор нет определенности, в каких лигах будут соревноваться в новом сезоне "Олимпик" и "Николаев". В случае их отказа от выступлений, соответственно, в элитном дивизионе и в Первой лиге, список участников претерпит изменения.

По имеющейся информации, конкретика с участием "Олимпика" в Премьер-лиге и "Николаева" в Первом дивизионе должна появиться 5 июля.