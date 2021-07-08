Диденко возглавил юношескую команду Черноморца U-19

Юношеская команда " Черноморца " U-19 начала подготовку к новому сезону.

Новым главным тренером команды стал известный в недалеком прошлом форвард "моряков" Анатолий Диденко. Его помощником по работе с вратарями будет бывший голкипер "моряков" Евгений Ширяев.

Отметим, что Диденко играл в "Черноморце" в 2009—2015, 2018 гг. Провел за команду "моряков" 185 официальных матчей, забил 31 гол.

С сентября по декабрь 2019 года был тренером СДЮШОР "Черноморец". Работал тренером МФК "Николаев" и МФК "Николаев-2".

Также напомним, что чемпионат юношеских команд УПЛ должен стартовать 24 июля. Предполагается, что матчи этого турнира будут проходить накануне встреч основных составов.