Parimatch и Металлист 1925 продолжат сотрудничество в новом сезоне

После двух лет сотрудничества Parimatch и ФК " Металлист 1925 " приняли решение продолжить сотрудничество. Бренд поддерживал клуб еще тогда, когда харьковчане выступали под эгидой ПФЛ, и вот теперь Parimatch заряжать "Металлист 1925" на победу уже в Премьер-лиге.

Сотрудничество клуба и бренда стала важной для обеих сторон, поддержка Parimatch открыла для "Металлиста 1925" новые возможности, помогла привлечь новых болельщиков и сделать значительные шаги в развитии футбола в регионе.

Именно популяризация футбола в области является одной из главных целей как Parimatch, так и "Металлиста 1925". И поэтому бренд и клуб запланировали провести в ближайшее время ряд акций, которые покажут, что Харьков является большим футбольным городом Украины.

Уже 25 июля на стадионе "Металлист" состоится матч дебютный матч команды в Премьер-лиге. Харьковская команда сыграет с "Ркхом". Начало в 17:00.

"Нам приятно быть в команде и поддерживать харьковских болельщиков теперь уже в высшем дивизионе. Ждем побед и зрителей на стадионе. С этого года мы будем активно работать с фанатами, уверен вы увидите много интересного на матчах этого сезона", - сказал Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

"Мы рады продолжению сотрудничества Parimatch и "Металлист 1925". Футбол - спорт №1 в Украине, футбол - командная игра! И успешность результата зависит от слаженности действий каждого участника этой команды. Поэтому нам очень приятно, что в нашей команде только надежные партнеры, среди которых - Parimatch", - отметил Ярослав Вдовенко, генеральный директор ООО "ФК" Металлист 1925 "Харьков"

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорта на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, ФК "Шахтер", ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Мариуполь", Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.