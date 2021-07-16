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Parimatch и Металлист 1925 продолжат сотрудничество в новом сезоне

Первая лига
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Стороны продолжают сотрудничество

Parimatch и Металлист 1925 продолжат сотрудничество в новом сезоне

metalist1925.com

Новина українською

После двух лет сотрудничества Parimatch и ФК "Металлист 1925" приняли решение продолжить сотрудничество. Бренд поддерживал клуб еще тогда, когда харьковчане выступали под эгидой ПФЛ, и вот теперь Parimatch заряжать "Металлист 1925" на победу уже в Премьер-лиге.
Сотрудничество клуба и бренда стала важной для обеих сторон, поддержка Parimatch открыла для "Металлиста 1925" новые возможности, помогла привлечь новых болельщиков и сделать значительные шаги в развитии футбола в регионе.
Именно популяризация футбола в области является одной из главных целей как Parimatch, так и "Металлиста 1925". И поэтому бренд и клуб запланировали провести в ближайшее время ряд акций, которые покажут, что Харьков является большим футбольным городом Украины.

Уже 25 июля на стадионе "Металлист" состоится матч дебютный матч команды в Премьер-лиге. Харьковская команда сыграет с "Ркхом". Начало в 17:00.
"Нам приятно быть в команде и поддерживать харьковских болельщиков теперь уже в высшем дивизионе. Ждем побед и зрителей на стадионе. С этого года мы будем активно работать с фанатами, уверен вы увидите много интересного на матчах этого сезона", - сказал Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

"Мы рады продолжению сотрудничества Parimatch и "Металлист 1925". Футбол - спорт №1 в Украине, футбол - командная игра! И успешность результата зависит от слаженности действий каждого участника этой команды. Поэтому нам очень приятно, что в нашей команде только надежные партнеры, среди которых - Parimatch", - отметил Ярослав Вдовенко, генеральный директор ООО "ФК" Металлист 1925 "Харьков"

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорта на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, ФК "Шахтер", ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Мариуполь", Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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фан-горняк (Кривой Рог)
16.07.2021 в 18:10
Твари этот Пари матч!!!
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