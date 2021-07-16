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Parimatch и Металлист 1925 продолжат сотрудничество в новом сезоне
Стороны продолжают сотрудничество
metalist1925.com
После двух лет сотрудничества Parimatch и ФК "
Сотрудничество клуба и бренда стала важной для обеих сторон, поддержка Parimatch открыла для "Металлиста 1925" новые возможности, помогла привлечь новых болельщиков и сделать значительные шаги в развитии футбола в регионе.
Именно популяризация футбола в области является одной из главных целей как Parimatch, так и "Металлиста 1925". И поэтому бренд и клуб запланировали провести в ближайшее время ряд акций, которые покажут, что Харьков является большим футбольным городом Украины.
Уже 25 июля на стадионе "Металлист" состоится матч дебютный матч команды в Премьер-лиге. Харьковская команда сыграет с "Ркхом". Начало в 17:00.
"Нам приятно быть в команде и поддерживать харьковских болельщиков теперь уже в высшем дивизионе. Ждем побед и зрителей на стадионе. С этого года мы будем активно работать с фанатами, уверен вы увидите много интересного на матчах этого сезона", - сказал Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.
"Мы рады продолжению сотрудничества Parimatch и "Металлист 1925". Футбол - спорт №1 в Украине, футбол - командная игра! И успешность результата зависит от слаженности действий каждого участника этой команды. Поэтому нам очень приятно, что в нашей команде только надежные партнеры, среди которых - Parimatch", - отметил Ярослав Вдовенко, генеральный директор ООО "ФК" Металлист 1925 "Харьков"
Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорта на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, ФК "Шахтер", ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Мариуполь", Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.
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