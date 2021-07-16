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Голкипер Полесья Яшков: 80% команд в Первой лиге играют по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота"
Тактические схемы команд Первой лиги не отличаются разнообразием
polissyafc.com
Голкипер "
"Хочется, чтобы команда играла в более европейский футбол. 80 процентов команд в Первой лиге просто выбивают мяч вперед по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота". Это не интересно. Интересно, когда команда играет в пас.
Но опять же – все упирается в результат. Не всегда чтобы добыть результат, нужно играть в красивый футбол", – сказал Яшков.
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