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Голкипер Полесья Яшков: 80% команд в Первой лиге играют по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота"

Первая лига
(1 голосов)

Тактические схемы команд Первой лиги не отличаются разнообразием

Голкипер Полесья Яшков: 80% команд в Первой лиге играют по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота"

polissyafc.com

Новина українською

Голкипер "Полесья" Антон Яшков, который почти всю карьеру выступает в Первой лиге, рассказал о главной, по его мнению, проблеме дивизиона.

"Хочется, чтобы команда играла в более европейский футбол. 80 процентов команд в Первой лиге просто выбивают мяч вперед по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота". Это не интересно. Интересно, когда команда играет в пас.

Но опять же – все упирается в результат. Не всегда чтобы добыть результат, нужно играть в красивый футбол", – сказал Яшков.

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В статье: Антон Яшков Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полесье

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