Голкипер Полесья Яшков: 80% команд в Первой лиге играют по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота"

Голкипер " Полесья " Антон Яшков, который почти всю карьеру выступает в Первой лиге, рассказал о главной, по его мнению, проблеме дивизиона.

"Хочется, чтобы команда играла в более европейский футбол. 80 процентов команд в Первой лиге просто выбивают мяч вперед по принципу: "Бей на солнце, окружай ворота". Это не интересно. Интересно, когда команда играет в пас.

Но опять же – все упирается в результат. Не всегда чтобы добыть результат, нужно играть в красивый футбол", – сказал Яшков.