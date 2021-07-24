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Горняк-Спорт – Краматорск: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Обе команды за время каникул пережили много изменений. У "Горняк-Спорта" - 10 новичков, из них двое - легионеры из Бразилии, а у бывшего "Авангарда" - изменение названия на "Краматорск", изменение клубного герба и 9 новичков.
Первая лига, 1 тур
24.07.2021, 17:00
город Горишни Плавни Стадион "Юность"
Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)
Горняк-Спорт (Горишни Плавни) - ФК Краматорск
Видеотрансляция поединка
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