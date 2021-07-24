Горняк-Спорт – Краматорск: смотреть онлайн, видеотрансляция

Обе команды за время каникул пережили много изменений. У "Горняк-Спорта" - 10 новичков, из них двое - легионеры из Бразилии, а у бывшего "Авангарда" - изменение названия на "Краматорск", изменение клубного герба и 9 новичков.

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 17:00

город Горишни Плавни Стадион "Юность"

Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)

Горняк-Спорт (Горишни Плавни) - ФК Краматорск

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