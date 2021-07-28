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Президент ПФЛ: В случае снятия Альянса результат матча с Металлистом учитываться не будет
В ПФЛ ждут официальных писем от Альянса
Скриншот: Професіональна футбольна ліга України
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о последствиях
"Мы будем действовать согласно регламенту соревнований. Как только получим официальное письмо от "Альянса", соберем центральный совет и решим этот вопрос.
Результат матча "Металлиста" с "Альянсом" (2:0) не будет учитываться. Если команда не отыграла 50% матчей, то эти результаты не учитываются", – сказал Каденко.
Напомним, что руководство "Альянса" заявило о снятии команды после поражения от "Металлиста" (0:1) в 1-м туре чемпионат Первой лиги.
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