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Президент ПФЛ: В случае снятия Альянса результат матча с Металлистом учитываться не будет

Первая лига
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(1 голосов)

В ПФЛ ждут официальных писем от Альянса

Президент ПФЛ: В случае снятия Альянса результат матча с Металлистом учитываться не будет

Скриншот: Професіональна футбольна ліга України

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о последствиях снятия "Альянса" с Первой лиги.

"Мы будем действовать согласно регламенту соревнований. Как только получим официальное письмо от "Альянса", соберем центральный совет и решим этот вопрос.

Результат матча "Металлиста" с "Альянсом" (2:0) не будет учитываться. Если команда не отыграла 50% матчей, то эти результаты не учитываются", – сказал Каденко.

Напомним, что руководство "Альянса" заявило о снятии команды после поражения от "Металлиста" (0:1) в 1-м туре чемпионат Первой лиги.

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В статье: Александр Каденко Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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prostors (Вольногорск)
28.07.2021 в 18:33
Давно ли Луческу выходил на поле во время матча пообщаться с судьями?
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
28.07.2021 в 17:58
Если игроки Альянса ставили на контору (а были такие намеки), то они теперь обломаются.
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+1
-1
martinchik (Bogorodchanu)
28.07.2021 в 17:52
Ще два-три матчі з таким суддівством і команд в першій лізі не залишиться.
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+1
-4
grassion (Харьков)
28.07.2021 в 17:47
Moro Думаешь кто-то думал, что результат оставят?
Ответить
+1
0
Moro (Киевская область)
28.07.2021 в 17:43
вот это облом для МКГ) потребуют у судьи вернуть деньги им)))
Ответить
+2
-4


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