Президент ПФЛ: В случае снятия Альянса результат матча с Металлистом учитываться не будет

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о последствиях снятия "Альянса" с Первой лиги .

"Мы будем действовать согласно регламенту соревнований. Как только получим официальное письмо от "Альянса", соберем центральный совет и решим этот вопрос.

Результат матча "Металлиста" с "Альянсом" (2:0) не будет учитываться. Если команда не отыграла 50% матчей, то эти результаты не учитываются", – сказал Каденко.