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Альянс может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Все налаживается?

Альянс может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор

Фото: ФК Альянс

UA-Футбол
Новина українською

Главная новость последних дней украинского футбола - сворачивание проекта ФК "Альянс". После скандального матча против "Металлиста" в первом туре Первой лиги, президент клуба Сергей Демченко заявил о снятии команды турнира и прекращении её существования.

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Однако все может круто измениться. Как стало известно UA-Футбол, клуб может продолжить существования. Сейчас на горизонте появился новый инвестор, который может принять команду.

Окончательное решение будет принято сегодня вечером. Футболисты "Альянса" получают предложения от других клубов, но все контракты все еще находятся в клубе.

Отметим, что все еще нет письма от ПФЛ об официальном снятии команды с турнира.

Свой следующий матч в Первой лиге "Альянс" должен провести в воскресенье. Соперник - "Оболонь".

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В статье: Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (4)
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grassion (Харьков)
29.07.2021 в 11:23
Дай Бог! Хорошая команда. А "агрария" на комбайн и в поле (урожай ждет, а он пиарится на камеры)
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
29.07.2021 в 11:21
Дак дело всё таки в бабле значит.А сказку сочинил...Аж на слезу пробило)Читал его заяву, президента...
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+2
0
royalstas (Вінниця)
29.07.2021 в 10:55
Гельзін чи хто?)
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+1
0
pyvovarchyk (Львів)
29.07.2021 в 11:06
Смалійчук
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0
-1


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