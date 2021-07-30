ВПК-Агро подписал Махновского и еще трех новичков

" ВПК-Агро " пополнился четырьмя новыми исполнителями.

Контракты с клубом подписали вратарь Константин Махновский, левый защитник Евгений Шевченко, вингер Артем Дудик и хавбек Сергей Наполов.

Соглашения рассчитаны до 30 июня 2022 года.

32-летний Махновский в последнее время был игроком латвийского "Вентспилса", 26-летний Шевченко до недавних пор защищал цвета "Полесья", 24-летний Дудик выступал за "Агробизнес", а 25-летний Наполов – за польскую "Варту".

"ВПК-Агро" стартовал в чемпионате Первой лиги с выездного поражения от "Кремня" (0:2). 31 июля команда Александра Грицая примет в Днепре "Агробизнес".