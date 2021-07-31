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Ждут сборную и финал Кубка. Кривбасс обещает закончить реконструкцию Металлурга в следующем сезоне

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Реконструкция арены идет полным ходом

Ждут сборную и финал Кубка. Кривбасс обещает закончить реконструкцию Металлурга в следующем сезоне

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о том, что в следующем году должна завершиться реконструкция арены "Металлург".

"Реконструкция стадиона "Металлург" идет быстрыми темпами. И уже в следующем сезоне "Кривбасс" сможет там играть. Возможно, и сборная Украины приедет в Кривой Рог. Возможно, восстановленный "Металлург" сможет принять финал Кубка Украины, Суперкубок Украины. Сейчас мы ждем, когда завершится строительство.

Но и сами строим. У нас небольшое строительство, которое идет на стадионе "Горняк". Планируется еще одна большая трибуна, чтобы общее количество мест на стадионе равнялась 4500. Эта цифра позволяет принимать матчи УПЛ. Также через два-три месяца планируется установка освещения", - сказал Гагарин.

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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (8)
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Navudo
31.07.2021 в 23:05
так наче на УПЛ треба не менше 5 тисяч
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0
0
Матч Футболович
31.07.2021 в 22:42
Лучше бы своего инфантильного дурачка, которому «какая разница» все - в бетон закатали не этом строительстве, если совесть и мозги есть... хотя откуда они у 73%(((
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+2
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.07.2021 в 22:49
Вам хоть нормально платят за эти комменты? Или чисто барабариску Пєцину пососать дают и всё?
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0
-2
dex ter (Харків)
31.07.2021 в 22:54
ви це зробили разом
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.07.2021 в 23:02
И зробим ще раз, даже не сомневайся.) Хотя бы ради того чтоб дальше наблюдать пылающие пердачки парахаботікав.))))
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0
0
dex ter (Харків)
31.07.2021 в 22:28
интересно, что будет с Кривбасом и стадионом после того, как oбоccаный клоун сбежит в рашку
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+5
-3
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.07.2021 в 22:45
А чего это ты в рашку бежать собрался?
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0
-2
dex ter (Харків)
31.07.2021 в 22:46
недоразвитость - это характерная особенность всех, кто из Кривого рога?
+1
-1


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