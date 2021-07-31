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Ждут сборную и финал Кубка. Кривбасс обещает закончить реконструкцию Металлурга в следующем сезоне
Реконструкция арены идет полным ходом
Вице-президент "
"Реконструкция стадиона "Металлург" идет быстрыми темпами. И уже в следующем сезоне "Кривбасс" сможет там играть. Возможно, и сборная Украины приедет в Кривой Рог. Возможно, восстановленный "Металлург" сможет принять финал Кубка Украины, Суперкубок Украины. Сейчас мы ждем, когда завершится строительство.
Но и сами строим. У нас небольшое строительство, которое идет на стадионе "Горняк". Планируется еще одна большая трибуна, чтобы общее количество мест на стадионе равнялась 4500. Эта цифра позволяет принимать матчи УПЛ. Также через два-три месяца планируется установка освещения", - сказал Гагарин.
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