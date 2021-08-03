Ярославский: В 2023 году я официально могу становиться президентом Металлиста

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский в интервью Великому футболу рассказал о процессе становления клуба в Первой лиге.

"Полный стадион на играх "Металлиста" не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная поддержка. Официально я не президент "Металлиста", но я всеми силами помогаю делать то, что будет приносить удовольствие и болельщикам, и мне. В 2023 году я официально могу становиться президентом "Металлиста". Но то, что я сейчас официально не президент "Металлиста" – это никак не будет влиять на качество и усиление игры "Металлиста", на возврат инфраструктуры, все её прелести и функциональности".

Идёт реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти окончательно оформить в собственность базу, стадион и часть стадиона – здание футбольной академии, потому что вот эта спецконфискованная вся часть "висела в воздухе" и сегодня, я надеюсь, распоряжением обладминистрации, Кабинетом министров передадут в город и тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции.