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Ярославский: В 2023 году я официально могу становиться президентом Металлиста
Функционер ответил на вопросы по поводу восстановления харьковского клуба
Фото: ФК Металлист
Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский в интервью Великому футболу рассказал о процессе становления клуба в Первой лиге.
"Полный стадион на играх "Металлиста" не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная поддержка. Официально я не президент "Металлиста", но я всеми силами помогаю делать то, что будет приносить удовольствие и болельщикам, и мне. В 2023 году я официально могу становиться президентом "Металлиста". Но то, что я сейчас официально не президент "Металлиста" – это никак не будет влиять на качество и усиление игры "Металлиста", на возврат инфраструктуры, все её прелести и функциональности".
Идёт реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти окончательно оформить в собственность базу, стадион и часть стадиона – здание футбольной академии, потому что вот эта спецконфискованная вся часть "висела в воздухе" и сегодня, я надеюсь, распоряжением обладминистрации, Кабинетом министров передадут в город и тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции.
Если бы меня сегодня в течении игры спросили, сколько я готов выложить за новые трансферы – я бы выложил столько, что у меня бы волосы зашевелились на голове. Вопрос будет стоять в качестве игры. Вопрос в сумме денег стоять не будет. Отдельно, кроме 300000 грн оплаты за стадион, "Металлист" ещё платит коммунальные, тепло и т.д. В зимний период эта оплата будет доходить до 450000 грн. Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1000 евро, тем более, такого стадиона такого уровня как "Металлист"?! Это смешно", - сказал Ярославский.
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