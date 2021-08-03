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Ярославский: В 2023 году я официально могу становиться президентом Металлиста

Первая лига
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(8 голосов)

Функционер ответил на вопросы по поводу восстановления харьковского клуба

Ярославский: В 2023 году я официально могу становиться президентом Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский в интервью Великому футболу рассказал о процессе становления клуба в Первой лиге.

"Полный стадион на играх "Металлиста" не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная поддержка. Официально я не президент "Металлиста", но я всеми силами помогаю делать то, что будет приносить удовольствие и болельщикам, и мне. В 2023 году я официально могу становиться президентом "Металлиста". Но то, что я сейчас официально не президент "Металлиста" – это никак не будет влиять на качество и усиление игры "Металлиста", на возврат инфраструктуры, все её прелести и функциональности".

Идёт реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти окончательно оформить в собственность базу, стадион и часть стадиона – здание футбольной академии, потому что вот эта спецконфискованная вся часть "висела в воздухе" и сегодня, я надеюсь, распоряжением обладминистрации, Кабинетом министров передадут в город и тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции.

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Если бы меня сегодня в течении игры спросили, сколько я готов выложить за новые трансферы – я бы выложил столько, что у меня бы волосы зашевелились на голове. Вопрос будет стоять в качестве игры. Вопрос в сумме денег стоять не будет. Отдельно, кроме 300000 грн оплаты за стадион, "Металлист" ещё платит коммунальные, тепло и т.д. В зимний период эта оплата будет доходить до 450000 грн. Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1000 евро, тем более, такого стадиона такого уровня как "Металлист"?! Это смешно", - сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (9)
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SeventyFour (Phoenix)
03.08.2021 в 11:05
Нарцисс, самовлюбленный павлин. Я. Я . Я. Я. Я …Благодаря мне… Спасибо мне. Тьху
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+11
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 11:32
SeventyFour (Phoenix) щодо самозакоханого нарциса 100%!, блохіна нагадує
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+8
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.08.2021 в 10:54
...ну раз "обет молчания" дан, он и придерживается данному слову... Рано только пиарится начал, мог бы до конца первой и повременить. Троько что был на Металлисте - работы по полям идут полным ходом, еле прошел из за полотнищ, верхолаз красит опоры - не все быстро делается, но обнадеживает...
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
03.08.2021 в 10:16
по живём увидим --если не продашь опять
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+2
-1
Черноморчик (Одесса )
03.08.2021 в 10:04
Вот до меня тупого не доходит , что мешает стать уже сейчас президентом . Его вроде не отстраняли как Гельзина .
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0
0
Acsakal (Kharkov)
03.08.2021 в 10:09
Начебто в угоді про продаж Металіста курченку прописана заборона для Ярославського 10 років займатися футболом.
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
03.08.2021 в 11:21
И где счас Курченко , что бы держать слово перед ним .
0
-1
Acsakal (Kharkov)
03.08.2021 в 11:36
Не має значення, де зараз те курча. Сплячі юристи завжди можуть прокинутися, а гучних скандалів і першому Металісту вистачило через край.
+1
0
xapyga (Запорожье)
03.08.2021 в 11:25
видно не следишь, Ярославский сказал что ему пофик где он, но он человек слова и сдержит его
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0
-2


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