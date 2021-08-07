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Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки
Новый бой за жизнь Калитвинцева и очень интересный матч в Волочиске
Фото: footboom.ua / Автор: неизвестен
Еще ни разу суббота в Первой лиге не была такой топовой, как эта. Во-первых, матчи "Кривбасса" и "Металлиста" - это всегда интересно, ведь они являются прогнозируемыми лидерами. С другой стороны третий и очень неожиданный лидер чемпионата - "Краматорск" тоже здесь. Он встретится с озлобленным "Агробизнесом", как и аутсайдер "Полесье" - с "Кремнем".
Сегодня смотрим четыре стартовые поединки 3-го тура, завтра - еще три и в понедельник - последний. Поэтому переходим непосредственно к матчам.
16:30 Горняк-Спорт (Горишние Плавни, Полтавская область) - Кривбасс (Кривой Рог, Днепропетровская область)
Крепкий середняк и команда, которая дольше всех находится в Первой лиге (8-й сезон), принимает лидера турнира по итогам 2 туров. Команды встречались между собой во время летних сборов, тогда победил "Горняк-Спорт". Интересной будет битва двух атак Егор Твердохлеб vs Артем Щедрый.
Накануне поединка усиление получила криворожская команда - ее пополнили сын главного тренера 21-летний Клим Приходько, а 6 августа стало известно о подписании 19-летнего Даниила Полонского. В то же время криворожане остроумно и шутливо отказались от подписания экс-игрока "Барселоны", свободного агента из Аргентины Лионеля Месси. И объяснили такой свой шаг
16:30 Кремень (Кременчуг, Полтавская область) - Полесье (Житомир)
5 команда Первой лиги принимает аутсайдера. Хотя до начала чемпионата статус этих команд выглядел наоборот: житомиряне Юрия Калитвинцева претендовали на УПЛ по составу и заявлениям руководства клуба, а вот команда Игоря Столовицкого вообще должна была выступать во Второй лиге, если бы не отказ от участия МФК "Николаев". Но произошло совсем иначе.
Накануне матча "Полесье" усилилось - команду пополнил давно перспективный
18:30 Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область) - Краматорск (Донецкая область)
Хозяева начали этот чемпионат очень неуверенно - словно в кроссовках на льду. Как бы ничья с "Волынью" - хорошо, но было поражение по игре от "ВПК-Агро"! Потому настрой именно на эту игру в команде Александра Чижевского должен быть чисто победным.
Но против кого играть: "Краматорск" - лучшая оборона Первой лиги с капитаном-защитником Русланом Зубковым, который в прошлой игре с "Кременем"
18:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Металлист (Харьков)
И что с того, что "Металлист" - один из трех лидеров Первой лиги, если в "Прикарпатье" - лучшая атака (6 голов)? Пусть временно и даже после поражения от донецкого "Олимпика", но франковцы могут гордиться "орлами" тренера Олега Рипана.
"Металлист" на неделе наконец завершил формирование своей классической структуры руководства: Александр Ярославский - президент, Евгений Красников - вице-президент. Что касается команды, то к ней вернулся бразилец Маилтон, который не был в заявке на прошлую игру из-за травмы. А, по словам коуча Александра Кучера, еще один бразилец, новичок Матеус Пейшоту, еще не в команде - улаживает вопрос с переездом в Украину.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Кривбасс
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|Металлист
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|3
|ФК Краматорск
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|4
|Волынь
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|5
|Кремень
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|6
|Олимпик
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|7
|Прикарпатье
|2
|1
|0
|1
|6-2
|+4
|3
|8
|ВПК-Агро
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|9
|Горняк-Спорт
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|10
|Нива
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|11
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|12
|Подолье
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|13
|Агробизнес
|2
|0
|1
|1
|2-5
|-3
|1
|14
|Альянс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|15
|Полесье
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
|16
|ФК Ужгород
|2
|0
|0
|2
|1-9
|-8
|0
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