Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки

Еще ни разу суббота в Первой лиге не была такой топовой, как эта. Во-первых, матчи "Кривбасса" и "Металлиста" - это всегда интересно, ведь они являются прогнозируемыми лидерами. С другой стороны третий и очень неожиданный лидер чемпионата - "Краматорск" тоже здесь. Он встретится с озлобленным "Агробизнесом", как и аутсайдер "Полесье" - с "Кремнем".

Сегодня смотрим четыре стартовые поединки 3-го тура, завтра - еще три и в понедельник - последний. Поэтому переходим непосредственно к матчам.

16:30 Горняк-Спорт (Горишние Плавни, Полтавская область) - Кривбасс (Кривой Рог, Днепропетровская область)

Крепкий середняк и команда, которая дольше всех находится в Первой лиге (8-й сезон), принимает лидера турнира по итогам 2 туров. Команды встречались между собой во время летних сборов, тогда победил "Горняк-Спорт". Интересной будет битва двух атак Егор Твердохлеб vs Артем Щедрый.

Накануне поединка усиление получила криворожская команда - ее пополнили сын главного тренера 21-летний Клим Приходько, а 6 августа стало известно о подписании 19-летнего Даниила Полонского. В то же время криворожане остроумно и шутливо отказались от подписания экс-игрока "Барселоны", свободного агента из Аргентины Лионеля Месси. И объяснили такой свой шаг

16:30 Кремень (Кременчуг, Полтавская область) - Полесье (Житомир)

5 команда Первой лиги принимает аутсайдера. Хотя до начала чемпионата статус этих команд выглядел наоборот: житомиряне Юрия Калитвинцева претендовали на УПЛ по составу и заявлениям руководства клуба, а вот команда Игоря Столовицкого вообще должна была выступать во Второй лиге, если бы не отказ от участия МФК "Николаев". Но произошло совсем иначе.

Накануне матча "Полесье" усилилось - команду пополнил давно перспективный Денис Янаков . И этот поединок можно назвать "матчем за жизнь" для наставника житомирян Калитвинцева: ведь если не брать очки с "Кременем", тогда с кем?

18:30 Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область) - Краматорск (Донецкая область)

Хозяева начали этот чемпионат очень неуверенно - словно в кроссовках на льду. Как бы ничья с "Волынью" - хорошо, но было поражение по игре от "ВПК-Агро"! Потому настрой именно на эту игру в команде Александра Чижевского должен быть чисто победным.

Но против кого играть: "Краматорск" - лучшая оборона Первой лиги с капитаном-защитником Русланом Зубковым, который в прошлой игре с "Кременем" отметился дублем . Стандарты в "зелено-желтых" просто поразительные, а оборона в "Агробизнеса", как видно из предыдущих матчей, зачастую дает сбои.

18:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Металлист (Харьков)

И что с того, что "Металлист" - один из трех лидеров Первой лиги, если в "Прикарпатье" - лучшая атака (6 голов)? Пусть временно и даже после поражения от донецкого "Олимпика", но франковцы могут гордиться "орлами" тренера Олега Рипана.

"Металлист" на неделе наконец завершил формирование своей классической структуры руководства: Александр Ярославский - президент, Евгений Красников - вице-президент. Что касается команды, то к ней вернулся бразилец Маилтон, который не был в заявке на прошлую игру из-за травмы. А, по словам коуча Александра Кучера, еще один бразилец, новичок Матеус Пейшоту, еще не в команде - улаживает вопрос с переездом в Украину.