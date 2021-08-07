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Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки

Первая лига
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Новый бой за жизнь Калитвинцева и очень интересный матч в Волочиске

Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки

Фото: footboom.ua / Автор: неизвестен

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще ни разу суббота в Первой лиге не была такой топовой, как эта. Во-первых, матчи "Кривбасса" и "Металлиста" - это всегда интересно, ведь они являются прогнозируемыми лидерами. С другой стороны третий и очень неожиданный лидер чемпионата - "Краматорск" тоже здесь. Он встретится с озлобленным "Агробизнесом", как и аутсайдер "Полесье" - с "Кремнем".

Сегодня смотрим четыре стартовые поединки 3-го тура, завтра - еще три и в понедельник - последний. Поэтому переходим непосредственно к матчам.

Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки - изображение 1

16:30 Горняк-Спорт (Горишние Плавни, Полтавская область) - Кривбасс (Кривой Рог, Днепропетровская область)

Крепкий середняк и команда, которая дольше всех находится в Первой лиге (8-й сезон), принимает лидера турнира по итогам 2 туров. Команды встречались между собой во время летних сборов, тогда победил "Горняк-Спорт". Интересной будет битва двух атак Егор Твердохлеб vs Артем Щедрый.

Накануне поединка усиление получила криворожская команда - ее пополнили сын главного тренера 21-летний Клим Приходько, а 6 августа стало известно о подписании 19-летнего Даниила Полонского. В то же время криворожане остроумно и шутливо отказались от подписания экс-игрока "Барселоны", свободного агента из Аргентины Лионеля Месси. И объяснили такой свой шаг

16:30 Кремень (Кременчуг, Полтавская область) - Полесье (Житомир)

5 команда Первой лиги принимает аутсайдера. Хотя до начала чемпионата статус этих команд выглядел наоборот: житомиряне Юрия Калитвинцева претендовали на УПЛ по составу и заявлениям руководства клуба, а вот команда Игоря Столовицкого вообще должна была выступать во Второй лиге, если бы не отказ от участия МФК "Николаев". Но произошло совсем иначе.

Накануне матча "Полесье" усилилось - команду пополнил давно перспективный Денис Янаков. И этот поединок можно назвать "матчем за жизнь" для наставника житомирян Калитвинцева: ведь если не брать очки с "Кременем", тогда с кем?

18:30 Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область) - Краматорск (Донецкая область)

Хозяева начали этот чемпионат очень неуверенно - словно в кроссовках на льду. Как бы ничья с "Волынью" - хорошо, но было поражение по игре от "ВПК-Агро"! Потому настрой именно на эту игру в команде Александра Чижевского должен быть чисто победным.

Но против кого играть: "Краматорск" - лучшая оборона Первой лиги с капитаном-защитником Русланом Зубковым, который в прошлой игре с "Кременем" отметился дублем. Стандарты в "зелено-желтых" просто поразительные, а оборона в "Агробизнеса", как видно из предыдущих матчей, зачастую дает сбои.

18:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Металлист (Харьков)

И что с того, что "Металлист" - один из трех лидеров Первой лиги, если в "Прикарпатье" - лучшая атака (6 голов)? Пусть временно и даже после поражения от донецкого "Олимпика", но франковцы могут гордиться "орлами" тренера Олега Рипана.

"Металлист" на неделе наконец завершил формирование своей классической структуры руководства: Александр Ярославский - президент, Евгений Красников - вице-президент. Что касается команды, то к ней вернулся бразилец Маилтон, который не был в заявке на прошлую игру из-за травмы. А, по словам коуча Александра Кучера, еще один бразилец, новичок Матеус Пейшоту, еще не в команде - улаживает вопрос с переездом в Украину.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Кривбасс 2 2 0 0 5-1 +4 6
2 Металлист 2 2 0 0 5-1 +4 6
3 ФК Краматорск 2 2 0 0 4-0 +4 6
4 Волынь 2 1 1 0 3-2 +1 4
5 Кремень 2 1 0 1 2-2 0 3
6 Олимпик 2 1 0 1 3-4 -1 3
7 Прикарпатье 2 1 0 1 6-2 +4 3
8 ВПК-Агро 2 1 0 1 3-2 +1 3
9 Горняк-Спорт 2 1 0 1 2-2 0 3
10 Нива 2 1 0 1 1-1 0 3
11 Оболонь 1 0 1 0 0-0 0 1
12 Подолье 2 0 1 1 0-1 -1 1
13 Агробизнес 2 0 1 1 2-5 -3 1
14 Альянс 1 0 0 1 0-2 -2 0
15 Полесье 2 0 0 2 0-3 -3 0
16 ФК Ужгород 2 0 0 2 1-9 -8 0
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В статье: Первая лига ФК Краматорск Кривбасс (Кривой Рог) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Полесье (Житомир) Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков)
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