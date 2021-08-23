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Пенальти и победа - традиции Металлиста. Как лидер Первой лиги Оболонь разгромил. ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Металлист - Оболонь ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {22.08.2021 ⋇ Первая лига на UA-Футбол

Пенальти и победа - традиции Металлиста. Как лидер Первой лиги Оболонь разгромил. ВИДЕО

Скриншот - ТК Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" – единоличный лидер Первой лиги Украины. Команда идет без осечек и в целом не знает проблем со своими соперниками. Часто пробивает пенальти: уже четыре в пяти проведенных турах. Говорят, что так незаметно (или, может быть, явно) харьковчанам помогают арбитры, кто-то же говорит, что это стиль такой – заставлять соперника фолить в своей штрафной. Мы же просто констатируем факт очередной уверенной победы "Металлиста".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Первой лиги.

"Металлист" (Харьков) - "Оболонь" (Киев) 3:0
Голы: Балули (2, пенальти), Матеус Пейшоту (52), Евгений Банада (63)

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
23.08.2021 в 09:07
Я болею за металлист, но пеналь поставили левенький, а после удаения я и смотреть перестал. Не вижу смысла.
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+4
0
Болельщик39 (Харьков)
23.08.2021 в 08:20
В заголовке не хватает слова "удаление". Если придерживаться теории заговора)), то судей можно понять: они видели, какие команды попали в еврокубки от Украины в этом году, у них, как у патриотов, остаётся надежда на "Металлист" и "Днепр-1")).
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+1
-4


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