Пенальти и победа - традиции Металлиста. Как лидер Первой лиги Оболонь разгромил. ВИДЕО

"Металлист" – единоличный лидер Первой лиги Украины. Команда идет без осечек и в целом не знает проблем со своими соперниками. Часто пробивает пенальти: уже четыре в пяти проведенных турах. Говорят, что так незаметно (или, может быть, явно) харьковчанам помогают арбитры, кто-то же говорит, что это стиль такой – заставлять соперника фолить в своей штрафной. Мы же просто констатируем факт очередной уверенной победы "Металлиста".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Первой лиги.

"Металлист" (Харьков) - "Оболонь" (Киев) 3:0

Голы: Балули (2, пенальти), Матеус Пейшоту (52), Евгений Банада (63)