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Пенальти и победа - традиции Металлиста. Как лидер Первой лиги Оболонь разгромил. ВИДЕО
Металлист - Оболонь ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {22.08.2021 ⋇ Первая лига на UA-Футбол
Скриншот - ТК Футбол
"Металлист" – единоличный лидер Первой лиги Украины. Команда идет без осечек и в целом не знает проблем со своими соперниками. Часто пробивает пенальти: уже четыре в пяти проведенных турах. Говорят, что так незаметно (или, может быть, явно) харьковчанам помогают арбитры, кто-то же говорит, что это стиль такой – заставлять соперника фолить в своей штрафной. Мы же просто констатируем факт очередной уверенной победы "Металлиста".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Первой лиги.
"Металлист" (Харьков) - "Оболонь" (Киев) 3:0
Голы: Балули (2, пенальти), Матеус Пейшоту (52), Евгений Банада (63)
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