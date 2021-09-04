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Дончане не хотят возвращаться в УПЛ? Кремень - Олимпик 2:0

Первая лига
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(1 голосов)

Неожиданный счет для всех, кто следит за Первой лигой

Дончане не хотят возвращаться в УПЛ? Кремень - Олимпик 2:0

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Первая лига, 7 тур

04.09.2021, 15:30

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева

Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)

Кремень (Кременчуг) - Олимпик (Донецк) 2:0

Голы: Виталий Бойко (64), Евгений Мурашов (90+1)

Предупреждения: Игорь Кошман (73) - Иван Билый (17), Юрий Глущук (41), Андрей Карвацкий (58)

Кремень: 77 Мирный Виталий, 24 Сидоренко Владислав, 15 Головко Александр, 8 Орел Вячеслав, 47 Белоусов Денис, 6 Панчишин Орест, 97 Сейтхалилов Сулейман (17 Курелех Валерий, 89), 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис, 22 Аверьянов Максим (99 Кошман Игорь, 62), 11 Галоян Симон (7 Мурашов Евгений, 77)

Запасные: 23 Старченко Денис, 19 Молько Владислав, 88 Ализаде Тугай, 4 Пилипенко Виктор, 35 Товкач Артем, 9 Навроцкий Максим, 14 Сидоренко Даниил, 2 Бычков Богдан, 10 Белоус Сергей

Главный тренер - Игорь Столовицкий

Олимпик: 1 Шеремета Тимофей, 24 Дмитренко Владимир, 11 Белый Иван, 4 ходулях Илья, 97 Карвацкий Андрей, 6 Цурупин Артем, 19 Семчук Вадим (10 Заричнюк Евгений, 60), 7 Гбамбл Би Нене Жуниор (91 Ковбаса Артем, 46), 5 Глущук Юрий (23 Новиков Вадим, 83), 8 Яловенко Роман, 12 Прядун Максим

Запасные: 25 Рыбак Владислав, 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 17 Койдан Вячеслав, 9 Кириенко Игорь, 15 Ходаковский Никита, 14 Мудрик Владислав, 77 Литовченко Максим, 99 Стрижак Андрей.

Главный тренер - Сергей Литовченко

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Кремень (Кременчуг)
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Комментарии (2)
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andyqd (Сан Хосе)
04.09.2021 в 21:17
с такой игрой у дончан нет шансов. скорее Нива Волынь или Полесье выйдет в УПЛ чем Олимпик
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OlekSH
04.09.2021 в 20:48
Кремень с победой!!! Такие голы радуют глаз)
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