Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дончане не хотят возвращаться в УПЛ? Кремень - Олимпик 2:0
Неожиданный счет для всех, кто следит за Первой лигой
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 7 тур
04.09.2021, 15:30
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева
Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)
Кремень (Кременчуг) - Олимпик (Донецк) 2:0
Голы: Виталий Бойко (64), Евгений Мурашов (90+1)
Предупреждения: Игорь Кошман (73) - Иван Билый (17), Юрий Глущук (41), Андрей Карвацкий (58)
Кремень: 77 Мирный Виталий, 24 Сидоренко Владислав, 15 Головко Александр, 8 Орел Вячеслав, 47 Белоусов Денис, 6 Панчишин Орест, 97 Сейтхалилов Сулейман (17 Курелех Валерий, 89), 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис, 22 Аверьянов Максим (99 Кошман Игорь, 62), 11 Галоян Симон (7 Мурашов Евгений, 77)
Запасные: 23 Старченко Денис, 19 Молько Владислав, 88 Ализаде Тугай, 4 Пилипенко Виктор, 35 Товкач Артем, 9 Навроцкий Максим, 14 Сидоренко Даниил, 2 Бычков Богдан, 10 Белоус Сергей
Главный тренер - Игорь Столовицкий
Олимпик: 1 Шеремета Тимофей, 24 Дмитренко Владимир, 11 Белый Иван, 4 ходулях Илья, 97 Карвацкий Андрей, 6 Цурупин Артем, 19 Семчук Вадим (10 Заричнюк Евгений, 60), 7 Гбамбл Би Нене Жуниор (91 Ковбаса Артем, 46), 5 Глущук Юрий (23 Новиков Вадим, 83), 8 Яловенко Роман, 12 Прядун Максим
Запасные: 25 Рыбак Владислав, 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 17 Койдан Вячеслав, 9 Кириенко Игорь, 15 Ходаковский Никита, 14 Мудрик Владислав, 77 Литовченко Максим, 99 Стрижак Андрей.
Главный тренер - Сергей Литовченко
Популярное сейчас
- Отбор к ЧМ-2022. Украина опускается на третье место в группе D
- Отбор к ЧМ-2022. Финляндия не повторяет ошибок Украины и побеждает Казахстан
- Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
- Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Новости по теме
- 10:10 Украинские Кубок Украины: 21 матч второго предварительного этапа. Анонс поединков
- 15:25 Украинские Что посмотреть в субботу в Первой лиге: лидеры - в гостях, бои сельских команд и "зеленых"
- 16:31 Украинские Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки