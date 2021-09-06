  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Матеус Пейшото: Главное, что забил. Чем больше - тем лучше для меня и Металлиста
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матеус Пейшото: Главное, что забил. Чем больше - тем лучше для меня и Металлиста

Первая лига
(1 голосов)

Бразилец оформил дубль в матче против "ВПК-Агро"

Матеус Пейшото: Главное, что забил. Чем больше - тем лучше для меня и Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото оформил дубль в матче против "ВПК-Агро" (2:0). По окончании поединка бразильский легионер поделился эмоциями от игры и рассказал о своей адаптации к нашим погодным условиям.

- Матеус, четыре матча в Украине - пять голов. Доволен первыми играми за "Металлист"?

- Очень рад, потому что, как я уже говорил, задача № 1 для нападающего - забивать в каждом матче. На этот раз удалось отличиться дважды. Но, в первую очередь, спасибо ребятам, тренерскому штабу за такой коллектив. Благодаря им чувствую себя комфортно на футбольном поле. Плюс атмосфера на стадионе! Моя семья недавно прилетела в Украину, поэтому воскресенье стало для меня днем двойных эмоций. Главное, что забил. Задачу никто не менял: чем больше забью - тем лучше для меня и тем лучше для "Металлиста". Будем работать, работать и еще раз работать, чтобы продолжать забивать в каждом матче.

- Ты говоришь, команда помогла в адаптации. А к погоде в Украине уже привыкаешь?

- Я из города, где в Бразилии жарче всего, из Рио-де-Жанейро. Но в последнее время играл на юге Бразилии, а там бывает холодно, как здесь. Даже перед этим матчем все ребята были в теплой одежде, а я вышел на разминку в футболке и шортах. Все смеялись, дескать, уже привык к Украине, а я говорю: "Да". Я полгода играл на юге Бразилии, и там тоже холодная погода. Думаю, все будет нормально. В свой выходной я ездил в магазин, покупал теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Но, повторюсь, самое важное - на футбольном поле. За его пределами у нас хороший коллектив, есть люди, которые меня поддерживают. Никаких проблем", - сказал Пейшото.

Отметим, следующий матч "Металлист" проведет в Харькове против "Краматорска". Игра состоится воскресенье, 12 сентября и начнется в 18:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...