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Шищенко продолжит работать в структуре Полесья

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалист будет отвечать за несколько направлений в работе клуба

Шищенко продолжит работать в структуре Полесья

uafc.org.ua

Новина українською

После истечения срока контракта главному тренеру "Полесья" Сергею Шищенко руководство клуба предложило продолжить работу в структуре клуба. После недолгих размышлений экс-игрок национальной сборной Украины, согласился.

По имеющейся информации, Сергей Шищенко отвечает за селекцию, контролирует деятельность клубной Академии, работает над усовершенствованием контактов между клубным руководством и тренерским составом, футболистами.

Напомним, что "Полесье" занимает пятое место в Первой лиге, набрав 12 очков.

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В статье: Сергей Шищенко Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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ruobosru (воркута)
06.09.2021 в 18:52
Полесье круто развивается-посмотрим что будет дальше
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:36
А кудесница леса - Олеся?
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