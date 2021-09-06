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Шищенко продолжит работать в структуре Полесья
Специалист будет отвечать за несколько направлений в работе клуба
uafc.org.ua
После истечения срока контракта главному тренеру "
По имеющейся информации, Сергей Шищенко отвечает за селекцию, контролирует деятельность клубной Академии, работает над усовершенствованием контактов между клубным руководством и тренерским составом, футболистами.
Напомним, что "Полесье" занимает пятое место в Первой лиге, набрав 12 очков.
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