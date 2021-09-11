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Пашаев и Лепа не стали залогом спасения. ВПК-Агро - Оболонь 0:2

Первая лига
(1 голосов)

Команда Грицая проигрывает и не забивает голов

Пашаев и Лепа не стали залогом спасения. ВПК-Агро - Оболонь 0:2

Скріншот трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 8 тур

11.09.2021, 15:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Ужгород)

ВПК-Агро (Шевченковка) - Оболонь (Киев) 0:2

Голы: Константин Черний (55), Игорь Мединский (59)

ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 32 де Паула Мерседес Висенте (5 Шевченко Евгений, 70), 88 Зозуля Дмитрий (77 Наполов Сергей, 64), 28 Хубутия Акаки, 3 Слива Роман, 19 Косовский Сергей, 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни (13 Коберидзе Лука, 46), 8 Будняк Иван, 70 Дудик Артем, 39 Лепа Дмитрий (10 Литвиненко Иван, 65), 11 Колесник Даниил (21 Пашаев Павел, 46)

Запасные: 35 Махновский Константин, 25 Шевченко Дмитрий

Главный тренер - Александр Грицай

Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 6 Мате Юрий, 16 Лукьянчук Павел, 4 Майданевич Алексей, 55 Лобов Алексей, 88 Покотилюк Максим (11 Матяж Иван, 46), 13 Мединский Игорь, 17 Суханов Сергей (8 Савченко Алексей , 17 (21 Щебетун Алексей, 38), 7 Мурза Артур (24 Прокопенко Егор, 89), 18 Черний Константин (9 Батальский Александр, 65)

Запасные: 12 Слуцкий Алексей, 3 Безуглый Никита, 9 Олейник Дмитрий

Главный тренер - Валерий Иващенко

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В статье: Александр Грицай Дмитрий Лепа Первая лига Павел Пашаев ВПК-Агро (Шевченковка)
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