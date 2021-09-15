Кривбасс: Тренер академии Дьяченко в Донецке играл за команду ветеранов, его нет в списках Миротворца и КДК

"Кривбасс" отреагировал на информацию о том, что тренер академии клуба Станислав Дьяченко ранее играл в чемпионате так называемой ДНР за команду "Победа" , сделав официальное заявление.

"Станислав Дьяченко – часть дружной семьи "Кривбасса". Украинского клуба "Кривбасс".

Как известно, недавно "Кривбасс" представил клубную академию, одним из новых тренеров которой стал воспитанник луганского футбола Станислав Дьяченко.

После прекращения выступлений в профессиональном футболе Станислав Дьяченко работал тренером детской академии донецкого "Шахтера". Вместе с академией он остался в оккупированном Донецке, надеясь на скорое возвращение города под контроль Украины.

Параллельно с тренерской деятельностью в то время играл в любительской команде ветеранов. Впоследствии Станислав вместе со всей академией "Шахтера" переехал в столицу Украины, где и работал до переезда в Кривой Рог.

Против него сейчас раскручивается информационная кампания, которая дискредитирует не только его имя, но и репутацию "Кривбасса". Распространяется информация о том, что Станислав Дьяченко якобы выступал за сборную так называемой ДНР.

Поэтому клуб считает необходимым заявить следующее.

Станислав Дьяченко не присутствует в списках "Миротворца" или в розыске за преступления против украинского государства. Он никогда не выступал в составе сборной так называемой ДНР.

Украинская ассоциация футбола не лишала его тренерской лицензии, а КДК УАФ не вносил Станислава в список игроков, которые были дисквалифицированы по запросу СБУ.

В конце концов он сделал свой выбор и живет на территории Украины, работает в структуре украинского футбольного клуба и является частью дружной семьи "Кривбасса".

Мы уверены, что именно такие истории вынужденных переселенцев из оккупированных территорий являются наглядным примером постепенного возвращения частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас временно не подконтрольны Украине.

Именно такие примеры работают сильнее, чем торжественные речи о реинтеграции для тех наших граждан, которые остались под оккупацией. Именно такие истории свидетельствуют, что Украина о них не забыла и дают надежду на возвращение временно оккупированных территорий.

Слава Украине", – сказано в заявлении "Кривбасса".