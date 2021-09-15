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Кривбасс: Тренер академии Дьяченко в Донецке играл за команду ветеранов, его нет в списках Миротворца и КДК
Реакция клуба на скандал с тренером академии
Кривбасс
"Кривбасс" отреагировал на информацию о том, что тренер академии клуба Станислав Дьяченко
"Станислав Дьяченко – часть дружной семьи "Кривбасса". Украинского клуба "Кривбасс".
Как известно, недавно "Кривбасс" представил клубную академию, одним из новых тренеров которой стал воспитанник луганского футбола Станислав Дьяченко.
После прекращения выступлений в профессиональном футболе Станислав Дьяченко работал тренером детской академии донецкого "Шахтера". Вместе с академией он остался в оккупированном Донецке, надеясь на скорое возвращение города под контроль Украины.
Параллельно с тренерской деятельностью в то время играл в любительской команде ветеранов. Впоследствии Станислав вместе со всей академией "Шахтера" переехал в столицу Украины, где и работал до переезда в Кривой Рог.
Против него сейчас раскручивается информационная кампания, которая дискредитирует не только его имя, но и репутацию "Кривбасса". Распространяется информация о том, что Станислав Дьяченко якобы выступал за сборную так называемой ДНР.
Поэтому клуб считает необходимым заявить следующее.
Станислав Дьяченко не присутствует в списках "Миротворца" или в розыске за преступления против украинского государства. Он никогда не выступал в составе сборной так называемой ДНР.
Украинская ассоциация футбола не лишала его тренерской лицензии, а КДК УАФ не вносил Станислава в список игроков, которые были дисквалифицированы по запросу СБУ.
В конце концов он сделал свой выбор и живет на территории Украины, работает в структуре украинского футбольного клуба и является частью дружной семьи "Кривбасса".
Мы уверены, что именно такие истории вынужденных переселенцев из оккупированных территорий являются наглядным примером постепенного возвращения частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас временно не подконтрольны Украине.
Именно такие примеры работают сильнее, чем торжественные речи о реинтеграции для тех наших граждан, которые остались под оккупацией. Именно такие истории свидетельствуют, что Украина о них не забыла и дают надежду на возвращение временно оккупированных территорий.
Слава Украине", – сказано в заявлении "Кривбасса".
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