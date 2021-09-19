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Дубль Максима Прядуна и новые кадровые потери для Чижевского. Агробизнес – Олимпик 0:2

Первая лига
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У тренера команды из Волочиска все меньше игроков

Дубль Максима Прядуна и новые кадровые потери для Чижевского. Агробизнес – Олимпик 0:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче за несколько минут

Первая лига, 9 тур

19.09.2021, 15:30

Город Волочиск, стадион Юность

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Агробизнес (Волочиск) - Олимпик (Донецк) 0:2

Голы: Максим Прядун (51, 90+1)

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 15 Слотюк Арсен, 22 Нагорный Игорь, 8 Вербный Назар, 14 Думанюк Артур, 25 Груша Виталий, 18 Когут Иван, 77 Петров Сергей, 1 Задерейко Антон.

Запасные: 31 Артым Андрей, 3 Карась Даниил, 12 Емаев Евгений, 20 Гудзинский Вадим, 19 Когут Николай, 16 Семенец Богдан.

Главный тренер - Александр Чижевский

Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 97 Карвацкий Андрей, 23 Новиков Вадим, 8 Яловенко Роман, 12 Прядун Максим, 24 Дмитренко Владимир, 91 Ковбаса Артем, 11 Билый Иван, 6 Цурупин Артем, 99 Стрижак Андрей, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор.

Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 5 Глущук Юрий, 14 Мудрик Владислав, 19 Семчук Вадим, 3 Шевченко Александр, 10 Заричнюк Евгений, 9 Кириенко Игорь, 15 Ходаковский Никита, 77 Литовченко Максим.

Главный тренер - Сергей Литовченко

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Максим Прядун Агробизнес (Волочиск)
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