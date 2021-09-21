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Несмотря на три поражения подряд, Чижевский остается у руля Агробизнеса
У тренера есть кредит доверия от боссов клуба
Фото: dynamo.kiev.ua
Одним из центральных матчей 10-го тура Первой лиги будет дерби "Агробизнес" - "Подолье".
Несмотря на три поражения подряд, кредит доверия к главному тренера "
Руководство клуба верит, что под руководством Чижевского подолянам удастся быстро выкарабкаться с подвала турнирной таблицы чемпионата Первой лиги.
Также отмечается, что перед поединком с "Подольем" у "Агробизнеса" возникли кадровые проблемы. Из-за серьезной травмы надолго выбыл из строя Николай Когут, еще у квартета игроков - микроповреждения и пока неизвестно, кто из них успеет восстановиться.
Напомним, что "Агробизнес" в Первой лиге набрал 6 очков и занимает предпоследнее, 15 место.
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